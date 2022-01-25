Сердце Татьяны, массовые обливания и зимние забавы: как в Томске отметили День студента

Сегодня в России отмечается День студента. Программа праздничных мероприятий в Томске началась с традиционного утепления Татьяны на площади Ново-Соборной. А продолжилась вечерними развлечениями на Мавлюкеевском озере. Как это было — в фоторепортаже и на видео.

Студенты создали арт-объект изо льда «Сердце Татьяны», а также хором исполнили «Песенку студента».

Все желающие смогли поучаствовать в массовых обливаниях холодной водой вместе с представителями Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Томской области «Томские моржи».

Для спортивных и активных студентов на Мавлюкеевском организовали специальную программу — соревнования по керлингу, катание на коньках, веселые эстафеты, дружеский матч по мини-футболу, а также викторина. За участие юноши и девушки получили жетоны, которые затем смогли обменять на приятные подарки от спонсоров праздника.

Во время праздника подвели итоги квеста «Сердце Татьяны», который проходил в Томске с 20 января. Участникам квеста было предложено десять заданий, в каждом из которых нужно было разгадать определенное место, связанное со студенчеством Томска.