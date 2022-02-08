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Семь лет назад телекомпания ТВ2 попрощалась со своими телезрителями

ТВ2 ТВ2

Ровно семь лет назад команда ТВ2 в последний раз вышла в эфир как телевизионный канал. Одна из первых российских негосударственных телекомпаний с четвертьвековой на тот момент историей была лишена властями возможности вещания. Ее независимая  редакционная политика не вписывалась в существующий политический контекст. Следом в течение 2015 года власти стали отбирать лицензии у других медиа, связанных с ТВ2.  Нам пришлось переформатироваться и продолжить делать то, что любим и умеем, но уже исключительно в интернет-пространстве.

Мы с теплотой вспоминаем дни, когда ТВ2 были «в телеке», и нужно признать, что испытания, которые мы прошли, чтобы не прекращать рассказывать о событиях в Томске, Сибири и стране, были и остаются непростыми. Коллектив ТВ2 сократился в четыре раза, мы закрыли наши съемочные студии и павильоны, но мы рады по-прежнему работать для вас. ТВ2 всегда с вами!

Предлагаем вам немного поностальгировать, посмотрев наш последний телеэфир, а поддержать работу журналистов ТВ2 можно здесь
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