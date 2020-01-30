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30 января,
2020
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Мультимедиа

«Сами по себе». Шестой выпуск

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Шестой выпуск программы «Сами по себе» мы записывали в новой локации — студии звукозаписи «M-Арт». 


Наталья Пелых, Алексей Колосов и Александр Сакалов обсудили самые важные новости недели — коронавирус, данные властей о зарплате и уборку снега в Томске. Но главный вопрос звучал так: «Можно ли регулировать печку в ПАЗиках?».


Если знаете ответ на него, то пишите в комментариях в соцсетях или на YouTube. 

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