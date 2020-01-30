Мультимедиа
«Сами по себе». Шестой выпуск
2 часа назад
Шестой выпуск программы «Сами по себе» мы записывали в новой локации — студии звукозаписи «M-Арт».
Наталья Пелых, Алексей Колосов и Александр Сакалов обсудили самые важные новости недели — коронавирус, данные властей о зарплате и уборку снега в Томске. Но главный вопрос звучал так: «Можно ли регулировать печку в ПАЗиках?».
Если знаете ответ на него, то пишите в комментариях в соцсетях или на YouTube.
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?