«Сами по себе». Шестой выпуск

Шестой выпуск программы «Сами по себе» мы записывали в новой локации — студии звукозаписи «M-Арт».





Наталья Пелых, Алексей Колосов и Александр Сакалов обсудили самые важные новости недели — коронавирус, данные властей о зарплате и уборку снега в Томске. Но главный вопрос звучал так: «Можно ли регулировать печку в ПАЗиках?».





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