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«Сами по себе». Пятый выпуск: Приветствуем гостя
2 часа назад
Пятый выпуск программы «Сами по себе» вышел в новом формате. К ведущим — Наталье Пелых, Алексею Колосову и Алексанру Сакалову — пришел в гости политик и музыкант Алексей Выборов.
В 2018 году Алексей баллотировался в мэры Томска. Зачем? Поступали ли угрозы? Как к отнесся к проигрышу? Об этом и, конечно, музыке в новом выпуске.
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