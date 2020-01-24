«Сами по себе». Пятый выпуск: Приветствуем гостя

Пятый выпуск программы «Сами по себе» вышел в новом формате. К ведущим — Наталье Пелых, Алексею Колосову и Алексанру Сакалову — пришел в гости политик и музыкант Алексей Выборов.







В 2018 году Алексей баллотировался в мэры Томска. Зачем? Поступали ли угрозы? Как к отнесся к проигрышу? Об этом и, конечно, музыке в новом выпуске.