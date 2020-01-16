«Сами по себе»: первый выпуск 2020 года

Наталья Пелых, Алексей Колосов, Александр Сакалов обсудили самые главные новости из жизни России и Томска. Исчезновение маршрута «тройка» и уход «Карандашки», крещенские купания и попытка понять, почему Депардье понравился Томск. Об этом в новом выпуске «Сами по себе».