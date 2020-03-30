Сами по себе. Самоизоляция #StayHome

Новый выпуск программы «Сами по себе», в котором ведущие Наталья Пелых, Алексей Колосов и Александр Сакалов обсуждают удаленку и самоизоляцию, а также разыгрывают призы.





В выпуске сразу два конкурса, победители которых получат сувенирную продукцию ТВ2.





Кружка достанется автору лучшего имени для ребенка, рожденного или зачатого во время пандемии (варианты оставляйте в комментариях к ролику на YouTube).





Зонт достанется тому, кто лучше всех сможет сделать медицинскую повязку из трусов. Фотографии оставляйте в группах ТВ2:

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