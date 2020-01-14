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14 января,
2020
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С самогоном и баяном: томский подполковник в отставке украсил двор снежными бабами

Александр Сакалов
Александр Сакалов
6 часов назад

Валерий Максимов — подполковник в отставке. Вот уже 15 лет он украшает территорию дома на 3-й Степной улице снежными фигурами. 

С самогоном и баяном: томский подполковник в отставке украсил двор снежными бабами

В этом году его двор украсили снеговики, снежные бабы, а также животные — мишки, мышки. Всего больше 20 фигур. 

С самогоном и баяном: томский подполковник в отставке украсил двор снежными бабами
С самогоном и баяном: томский подполковник в отставке украсил двор снежными бабами
С самогоном и баяном: томский подполковник в отставке украсил двор снежными бабами
С самогоном и баяном: томский подполковник в отставке украсил двор снежными бабами
С самогоном и баяном: томский подполковник в отставке украсил двор снежными бабами
С самогоном и баяном: томский подполковник в отставке украсил двор снежными бабами
С самогоном и баяном: томский подполковник в отставке украсил двор снежными бабами
С самогоном и баяном: томский подполковник в отставке украсил двор снежными бабами
С самогоном и баяном: томский подполковник в отставке украсил двор снежными бабами
С самогоном и баяном: томский подполковник в отставке украсил двор снежными бабами

Соседям творчество Валерия Петровича нравится. К тому же пенсионер раскладывает для детей сладости. Некоторые фигуры держат в руках стаканчики с самогоном.

С самогоном и баяном: томский подполковник в отставке украсил двор снежными бабами
С самогоном и баяном: томский подполковник в отставке украсил двор снежными бабами

По словам Валерия Максимова, летом он занимается резьбой по дереву, чеканкой. На веранде у него стоят чучела животных, развешаны картины. 

С самогоном и баяном: томский подполковник в отставке украсил двор снежными бабами
С самогоном и баяном: томский подполковник в отставке украсил двор снежными бабами
С самогоном и баяном: томский подполковник в отставке украсил двор снежными бабами
С самогоном и баяном: томский подполковник в отставке украсил двор снежными бабами
С самогоном и баяном: томский подполковник в отставке украсил двор снежными бабами
С самогоном и баяном: томский подполковник в отставке украсил двор снежными бабами
С самогоном и баяном: томский подполковник в отставке украсил двор снежными бабами

Валерий Максимов четыре раза был призером городского конкурса «Томский дворик». В 2016 году его признали самым активным томичом, принявшим участие в новогоднем оформлении. 

С самогоном и баяном: томский подполковник в отставке украсил двор снежными бабами
С самогоном и баяном: томский подполковник в отставке украсил двор снежными бабами
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