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С самогоном и баяном: томский подполковник в отставке украсил двор снежными бабами
6 часов назад
Валерий Максимов — подполковник в отставке. Вот уже 15 лет он украшает территорию дома на 3-й Степной улице снежными фигурами.
В этом году его двор украсили снеговики, снежные бабы, а также животные — мишки, мышки. Всего больше 20 фигур.
Соседям творчество Валерия Петровича нравится. К тому же пенсионер раскладывает для детей сладости. Некоторые фигуры держат в руках стаканчики с самогоном.
По словам Валерия Максимова, летом он занимается резьбой по дереву, чеканкой. На веранде у него стоят чучела животных, развешаны картины.
Валерий Максимов четыре раза был призером городского конкурса «Томский дворик». В 2016 году его признали самым активным томичом, принявшим участие в новогоднем оформлении.
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