С самогоном и баяном: томский подполковник в отставке украсил двор снежными бабами

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Валерий Максимов — подполковник в отставке. Вот уже 15 лет он украшает территорию дома на 3-й Степной улице снежными фигурами.

В этом году его двор украсили снеговики, снежные бабы, а также животные — мишки, мышки. Всего больше 20 фигур.

Соседям творчество Валерия Петровича нравится. К тому же пенсионер раскладывает для детей сладости. Некоторые фигуры держат в руках стаканчики с самогоном.

По словам Валерия Максимова, летом он занимается резьбой по дереву, чеканкой. На веранде у него стоят чучела животных, развешаны картины.