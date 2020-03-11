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11 марта,
2020
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«Рубль упал, да и Бог с ним»: что говорят томичи. Опрос ТВ2

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
29 минут назад

В соцсетях обсуждают бурное падение рубля. Эта неделя началась с рекордного обрушения цен на нефть. На фоне этого рубль сильно упал по отношению к доллару. Курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 72 рублей, евро подорожал до 82 рублей. 


Что говорят о падении рубля томичи, смотрите в опросе ТВ2. 

 Что вы думаете по поводу падения рубля? Как это повлияет на вашу жизнь?


— А он падает? В какую строну? Я понятия не имею, что с ним происходит. Это, наверное, из-за коронавируса?


— Повышают цены, если упадет рубль.


— Как падение рубля изменит вашу жизнь?


— Я думаю, что все наладится. Вакцину найдут, экономика будет работать, нефть начнется повышаться в цене. И рубль стабилизируется, будет все хорошо.


— Ничего хорошего в этом не будет. Когда рубль падает, нам от этого лучше не становится.


— Меня это не волнует, я пенсию получаю, меня это не касается.


— Доллар поднялся, значит рубль упал. Я нейтрально к этому отношусь.


— Такое уже было, нечему удивляться.


— Пока не знаю, как это изменит жизнь. Какие-то товары, которые поставляют из-за рубежа подорожают в наших магазинах. Я планировал покупку, но хватит ли стипендии, чтобы купить какие-то вещи?


— Мы катаемся на скейтборде, с падением рубля подорожают наши доски и комплектующие.


— Я иногда езжу отдыхать за границу, приходится покупать доллары и евро. Отдых теперь будет дороже.


— Кто вкладывал валюту, тот хорошо заработал денег.


— Что нас ждет дальше, не знаю. Страшно. У нас ипотека.


—Вы знаете, что рубль упал?

—Да и Бог с ним.  



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