Сотни человек, свечи и вертепы: как в Томске встретили православное Рождество. Фоторепортаж

Православные Томска встретили Рождество — один из главных христианских праздников.
Праздничные богослужения в томских храмах начались накануне, в Сочельник — Всенощным бдением. Рождественские богослужения в Богоявленском соборе Томска возглавил митрополит Томский и Асиновский Ростислав.
Как прошла служба, смотрите в фоторепортаже Александра Сакалова.
Перед Рождеством традиционно открываются вертепы. Например, на территории Богоявленского собора их обустраивают десятый год. В епархии говорят, что работа над ним шла в течение месяца: семинаристы собирали большую четырехметровую снежную гору, а затем, когда снег уплотнился, залили водой и выкопали пещеру внутри.
Есть свой рождественский вертеп и у Богородице-Алексиевского мужского монастыря.
Слово «вертеп» в переводе с латинского означает «ясли, кормушка для скота». В христианском восприятии этот термин получил обобщенное значение, как место Рождества Христова. Кроме того, вертепом называют театральные постановки на рождественские темы.
В РПЦ отмечают, что каких-то единых стандартов по размеру и сюжету у вертепов нет. Единственной константой остается сцена у яслей, где лежит новорожденный Иисус.