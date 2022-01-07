Сотни человек, свечи и вертепы: как в Томске встретили православное Рождество. Фоторепортаж

Праздничные богослужения в томских храмах начались накануне, в Сочельник — Всенощным бдением. Рождественские богослужения в Богоявленском соборе Томска возглавил митрополит Томский и Асиновский Ростислав.

Перед Рождеством традиционно открываются вертепы. Например, на территории Богоявленского собора их обустраивают десятый год. В епархии говорят, что работа над ним шла в течение месяца: семинаристы собирали большую четырехметровую снежную гору, а затем, когда снег уплотнился, залили водой и выкопали пещеру внутри.

Есть свой рождественский вертеп и у Богородице-Алексиевского мужского монастыря.