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Сотни человек, свечи и вертепы: как в Томске встретили православное Рождество. Фоторепортаж

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Православные Томска встретили Рождество — один из главных христианских праздников.

Праздничные богослужения в томских храмах начались накануне, в Сочельник — Всенощным бдением. Рождественские богослужения в Богоявленском соборе Томска возглавил митрополит Томский и Асиновский Ростислав. 

 Как прошла служба, смотрите в фоторепортаже Александра Сакалова.

Перед Рождеством традиционно открываются вертепы. Например, на территории Богоявленского собора их обустраивают десятый год. В епархии говорят, что работа над ним шла в течение месяца: семинаристы собирали большую четырехметровую снежную гору, а затем, когда снег уплотнился, залили водой и выкопали пещеру внутри.

Есть свой рождественский вертеп и у Богородице-Алексиевского мужского монастыря. 

Слово «вертеп» в переводе с латинского означает «ясли, кормушка для скота». В христианском восприятии этот термин получил обобщенное значение, как место Рождества Христова. Кроме того, вертепом называют театральные постановки на рождественские темы.

В РПЦ отмечают, что каких-то единых стандартов по размеру и сюжету у вертепов нет. Единственной константой остается сцена у яслей, где лежит новорожденный Иисус.
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