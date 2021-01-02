Добрые новости
02 января,
2021
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Мультимедиа

Редакция ТВ2 поздравляет читателей с Новым 2021 годом!

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Дорогие друзья! 


Вот и подходит к концу 2020 год. Он был очень непростым, но богатым на события. Коронавирус, поправки в Конституцию, отравление Алексея Навального и арест Ивана Кляйна. 


Хочется верить, что вам он все же запомнился чем-то хорошим, а не плохим. Что вы достигли того, о чем долго мечтали, остались верны себе, а если и менялись, то в лучшую сторону. 


Мы тоже не стоим на месте и меняемся. За этот год мы опробовали формат прямых эфиров в Инстаграме, сняли для вас несколько фильмов, написали больше семи тысяч материалов. Мы рады, что вы остаетесь с нами: поддерживаете нас, рассказываете о том, что происходит в вашей жизни, сопереживаете нашим героям и радуетесь, если у них все хорошо. 


Новый год — это время счастливых ожиданий и светлых надежд. Пусть 2021 год будет годом новых побед и приятных открытий, годом хороших человеческих отношений, тепла и радости.


Пусть он будет полон хороших новостей! Мы любим вас и благодарим за поддержку. 


С Новым годом!

Редакция ТВ2 поздравляет читателей с Новым 2021 годом!
Редакция ТВ2 поздравляет читателей с Новым 2021 годом!
Редакция ТВ2 поздравляет читателей с Новым 2021 годом!
Редакция ТВ2 поздравляет читателей с Новым 2021 годом!
Редакция ТВ2 поздравляет читателей с Новым 2021 годом!
Редакция ТВ2 поздравляет читателей с Новым 2021 годом!
Редакция ТВ2 поздравляет читателей с Новым 2021 годом!
Редакция ТВ2 поздравляет читателей с Новым 2021 годом!
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