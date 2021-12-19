Разве что не рычат: фотографии с выставки хищных растений в Ботсаду ТГУ

До конца декабря в Сибирском ботаническом саду ТГУ работает выставка хищных растений. Особенность представленных экземпляров заключается в том, что эти растения разными способами ловят насекомых, а затем ими питаются.

В природе насекомоядные растения чаще всего можно встретить на болотах, но некоторые из них поселяются и на деревьях. Они обитают в тропической Азии, в Северной и Южной Америке, а также в Африке. Но некоторые виды можно встретить даже на территории России. Например, в Томской области на сфагновых болотах обитают разные виды росянок, а в стоячих водоемах — пузырчатка.

Если вы еще не были на выставке хищных растений, мы сходили за вас. Смотрите и не бойтесь, через экран точно не цапнут.