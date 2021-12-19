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Разве что не рычат: фотографии с выставки хищных растений в Ботсаду ТГУ

ТВ2 Полина Диденко

До конца декабря в Сибирском ботаническом саду ТГУ работает выставка хищных растений. Особенность представленных экземпляров заключается в том, что эти растения разными способами ловят насекомых, а затем ими питаются.

В природе насекомоядные растения чаще всего можно встретить на болотах, но некоторые из них поселяются и на деревьях. Они обитают в тропической Азии, в Северной и Южной Америке, а также в Африке. Но некоторые виды можно встретить даже на территории России. Например, в Томской области на сфагновых болотах обитают разные виды росянок, а в стоячих водоемах — пузырчатка.

Если вы еще не были на выставке хищных растений, мы сходили за вас. Смотрите и не бойтесь, через экран точно не цапнут.

А теперь краткая информация для тех, кто заинтересовался:

Росянки — это многолетние травы. Край и верхняя поверхность их листа усажена железистыми раздражимыми волосками. При соприкосновении с чем-либо они начинают выделять слизь (пищеварительный фермент), благодаря которой и ловят насекомых. Из-за того, что в веществе, выделяемом листьями, содержится алколоид конин, жертву парализует и она больше не может сбежать.

Венерина мухоловка — один из самых известных хищников среди растений. Многие даже заводят ее у себя дома. Листы венериной мухоловки имеют на краях чувствительные волоски и нектарные железы. Поэтому растение может и привлечь жертву, и точно ее почувствовать. Как только насекомое село на один из листов, листы соединяются между собой. Жертва не может выбраться. Через одну-три недели мухоловка ее переварит.

Саррацения — болотное, корневищное, травянистое, многолетнее растение. Входит в число наиболее больших плотоядных растений. Ее листья-сосуды могут достигать 70-80 сантиметров. Именно в них и попадает жертва, которую привлекает жидкость внутри листа. Из-за того, что внутри сосуда есть волоски, выбраться из саррацении невозможно. Подобное строение и у непентеса (ловчей кувшинки), единственного рода хищных растений монотипного семейства Непентовые. 

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