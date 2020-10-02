ПятничныйШот. ТВ2 выбрало лучшую кино-миниатюру сентября

Мультимедиа

Подводим очередные итоги нашего любительского киномарафона в сетях под названием #ПятничныйШот. Сентябрь был месяцем коротким — редакция ТВ2 по очереди уходила/выходила из отпуска, и потому мотиваторов с призывами режиссерам снимать, а монтажерам монтировать в сентябре было мало. Но когда есть вдохновение — мотиваторы не нужны. Так, семейная мультстудия «Папа&Матвей» замахнулась на ненауч-поп сериал по технике безопасности, гражданской обороне и поведении в бытовых ЧС.

Наш оператор Александр Сакалов, вдохновившись последним шедевром Кристофера Нолана, попрактиковался в технике видео-инверсии.

А вот пользователь Instagram под ником kotoffey_kot снял (у)дачный экшн. С учетом того, что актерское мастерство главной героини ничуть не уступает артистизму Александра Сакалова, сентябрьский шот-сет уходит «Котоффею-коту». С чем его и поздравляем!