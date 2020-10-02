#ПятничныйШот. ТВ2 выбрало лучшую кино-миниатюру сентября
Подводим очередные итоги нашего любительского киномарафона в сетях под названием #ПятничныйШот. Сентябрь был месяцем коротким — редакция ТВ2 по очереди уходила/выходила из отпуска, и потому мотиваторов с призывами режиссерам снимать, а монтажерам монтировать в сентябре было мало. Но когда есть вдохновение — мотиваторы не нужны. Так, семейная мультстудия «Папа&Матвей» замахнулась на ненауч-поп сериал по технике безопасности, гражданской обороне и поведении в бытовых ЧС.
Наш оператор Александр Сакалов, вдохновившись последним шедевром Кристофера Нолана, попрактиковался в технике видео-инверсии.
А вот пользователь Instagram под ником kotoffey_kot снял (у)дачный экшн. С учетом того, что актерское мастерство главной героини ничуть не уступает артистизму Александра Сакалова, сентябрьский шот-сет уходит «Котоффею-коту». С чем его и поздравляем!
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Друзья! Победителем сентября в нашем кино-движе "Пятничный шот" становится @kotoffey_kot и его красочная короткометражка с почти ощутимыми запахами лета. Набор наших фирменных стопок ждёт победителя! А всем желающими получить ТВ2шные шоты мы напоминаем простые правила участия в нашем конкурсе-киномарафоне: - Вы снимаете фильм, клип, мультфильм до 1 минуты - Выкладываете его у себя в инстаграме с тегом #пятничныйшот или присылаете его на электронную почту ТВ2 portaltv2@mail.ru и становитесь участником конкурса - В конце месяца редакция общим голосованием выбирает лучший шот и вручает победителю набор наших фирменных стопок/шотов, изготовленных в @artsuvenirtomsk Снимайте! Участвуйте! Выигрывайте! #пятница #шоты #Томск #кино #фильм #ролик #короткометражка
Публикация от ТВ2 (@tv2tomsk)
Если у вас есть кино-идеи и телефон (камера, фотоаппарат), то присоединяйтесь к нашему кино-движу. Снимайте и выкладывайте короткие ролики в свой инстаграм с тегом #пятничныйшот или присылайте к нам на почту portaltv2@mail.ru с той же пометкой. Октябрьский набор фирменных шотов от ТВ2 и компании АртСувенир ждет нового лучшего режиссера месяца.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?