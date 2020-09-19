Пятничныйшот. Сними по-быстрому!

Все проходит — прошло и лето. А вместе с ним и череда отпусков в редакции ТВ2. Рубрика «Пятничный шот» возвращается на свое законное место — в пятничную ленту новостей. Поэтому если вы уже сняли свою шот-версию летних приключений или осенних рабочих будней — добро пожаловать. Выкладывайте свои короткие ролики в инстаграм с хэштегом #пятничныйшот или присылайте нам на почту portaltv2@mail.ru с той же пометкой. Автору лучшего ролика по итогам месяца достанется фирменный шот-сет от ТВ2 и компании «Арт-сувенир». Вот такой.