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19 сентября,
2020
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Мультимедиа

#Пятничныйшот. Сними по-быстрому!

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Все проходит — прошло и лето. А вместе с ним и череда отпусков в редакции ТВ2. Рубрика «Пятничный шот» возвращается на свое законное место — в пятничную ленту новостей. Поэтому если вы уже сняли свою шот-версию летних приключений или осенних рабочих будней — добро пожаловать. Выкладывайте свои короткие ролики в инстаграм с хэштегом #пятничныйшот или присылайте нам на почту portaltv2@mail.ru с той же пометкой. Автору лучшего ролика по итогам месяца достанется фирменный шот-сет от ТВ2 и компании «Арт-сувенир». Вот такой. 

#Пятничныйшот. Сними по-быстрому!

Конкретно этот набор побывал на фотосессии в экспедиции ТВ2 по Кети (отчет о ней можно посмотреть здесь), и его мы разыграем отдельно — в конце года.  

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КЕТЬ. 400 лет спустя… Новый фильм Экспедиции ТВ2. С командой @geography_trophy и старообрядцами мы отправились по одному из основных путей, по которому шло освоение Сибири. Маковский волок — 70 километров непролазной грязи на вездеходах. И потом по Кети, которая почти полностью обезлюдела в верховье. Мели и перекаты. Староверы и кетские селькупы. Кетский острог и установка креста в память протопопа Аввакума. Фильм уже доступен на нашем YouTube канале, а о том, как проходила экспедиция читайте на нашем сайте в разделе ИСТОРИИ. #ЭКСПЕДИЦИЯ_ТВ2 #ИСТОРИИ_ТВ2 #фильм #Кеть #Сибирь #староверы #Север #история #Россия #travelling #экстрим #бездорожье

Публикация от ТВ2 (@tv2tomsk)

А набор шотов за лучший ролик августа мы вручаем Павлу Гавриленко. За тройной шот. С чем мы его и поздравляем!

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