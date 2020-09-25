ПятничныйШот. Обзор короткого кино недели по-томски

Предпоследняя неделя сентября закончилась новостью о том, что в области началась вторая волна коронавируса. Это значит, что к сохранению собственного здоровья надо подходить более ответственно — соблюдать масочный режим, держать безопасную дистанцию и вообще минимизировать количество контактов. Ну, а лучший способ не скучать в одиночестве или узком кругу семьи — заняться творчеством. Снимайте короткое кино про себя, друзей, природу, погоду или придуманную реальность. Выкладывайте свои шоты в Instagram с тегом #пятничныйшот или присылайте на редакционную почту с такой же пометкой. В конце месяца автору лучшей короткометражки мы вручим фирменный ТВ2-шный шот-сет.