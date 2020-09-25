Добрые новости
25 сентября,
2020
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Мультимедиа

#ПятничныйШот. Обзор короткого кино недели по-томски

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Предпоследняя неделя сентября закончилась новостью о том, что в области началась вторая волна коронавируса. Это значит, что к сохранению собственного здоровья надо подходить более ответственно — соблюдать масочный режим, держать безопасную дистанцию и вообще минимизировать количество контактов. Ну, а лучший способ не скучать в одиночестве или узком кругу семьи — заняться творчеством. Снимайте короткое кино про себя, друзей, природу, погоду или придуманную реальность. Выкладывайте свои шоты в Instagram с тегом #пятничныйшот или присылайте на редакционную почту с такой же пометкой. В конце месяца автору лучшей короткометражки мы вручим фирменный ТВ2-шный шот-сет.

#ПятничныйШот. Обзор короткого кино недели по-томски

Победителя сентября назовем уже на следующей неделе — торопитесь! А пока — первые несколько претендентов на приз. 

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Друзья! Наступила последняя пятница сентября, а значит уже скоро мы подведем итоги очередного этапа нашего кино-марафона и вручим победителю шоты за шот.😁 Напоминаем правила участия: нужно снять короткое кино до 1 минуты. Выложить свой шот в Instagram с тегом #пятничныйшот или отправить на электронную почту ТВ2 portaltv2@mail.ru с такой же пометкой. В конце месяца редакция проголосует и выберет таким образом победителя. Придумывайте! Снимайте! Присылайте! А пока шот от @mrzirik и @aleksandrsakalov

Публикация от ТВ2 (@tv2tomsk)

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