ПятничныйШот. Дубль №2

Конец последней июньской недели. Самое время для «Пятничного шота». То есть для маленькой порции любительского кино, снятой в фестивальное межсезонье между «Томскими шотами». Нынешний шот-сет вновь будет двойным. Вторая половина месяца от первой отличалась, пожалуй, лишь погодой, а вводные данные были практически теми же — самоизоляция, масочный режим, если спорт — то в индивидуальном порядке. Редакционным фаворитом прошлой недели стал пользователь Инстаграма под ником timirsport, а нынешней — barabash_ali. Предлагаем их ролики вашему вниманию.

Напоминаем, что рубрику «Пятничный шот» мы запустили для того, чтобы у режиссеров-любителей всегда была возможность делиться своим киновидением мира с благодарной аудиторией. Шот месяца, который редакционный худсовет выберет из лучших шотов за четыре недели, получит от ТВ2 фирменный мерч в виде... набора емкостей для шотов, разумеется! Первые итоги подведем 1 июля.





А это, по традиции, «Пятничные шоты» от ТВ2. Вне конкурса, конечно: