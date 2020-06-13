«Пятничный шот». Двойная порция

Пятница. Выходной. Самое время для порции шотов. Сегодня она будет сдвоенной — мы решили выложить несколько роликов, которые мастера ну очень короткого метра сняли за первые две недели лета. Напоминаем, что новую рубрику «Пятничный шот» мы запустили две недели назад, чтобы у всех любителей малых форм в кино была возможность делиться результатами своего творчества с благодарной аудиторией. Наиболее оригинальные ролики мы будем выкладывать на сайте ТВ2 и в наших соцсетях раз в неделю, а по итогам месяца — награждать автора самой интересной (на наш редакционный взгляд) киноидеи фирменным мерчем ТВ2. Итак, встречайте: