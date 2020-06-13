«Пятничный шот». Двойная порция
Пятница. Выходной. Самое время для порции шотов. Сегодня она будет сдвоенной — мы решили выложить несколько роликов, которые мастера ну очень короткого метра сняли за первые две недели лета. Напоминаем, что новую рубрику «Пятничный шот» мы запустили две недели назад, чтобы у всех любителей малых форм в кино была возможность делиться результатами своего творчества с благодарной аудиторией. Наиболее оригинальные ролики мы будем выкладывать на сайте ТВ2 и в наших соцсетях раз в неделю, а по итогам месяца — награждать автора самой интересной (на наш редакционный взгляд) киноидеи фирменным мерчем ТВ2. Итак, встречайте:
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Пока все рассуждают, кто прав, а кто нет, меня похитили рептилоиды👽 ⠀ Честно признаться, я сама раньше не верила в существование НЛО, но теперь я не знаю, что делать. Они хотят стереть нашу планету с лица Земли!! Все доказательства на видео😿🌎 Спасайтесь, люди! ⠀ #нетчипированию #пятничныйшот #tsvetoochekfilms
Ну, а это бонусом. От нашей коллеги Юлии Корневой, которая прямо сейчас бороздит просторы Среднего Васюгана в поисках материала для новой серии «Экспедиции ТВ2»:
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Друзья, напоминаем вам, что уже завтра днем мы выложим очередной пятничный шот из тех, что вы отправили нам на почту portaltv2@mail.ru или выложили на своей страничке в Instagram с тэгом #пятничныйшот. ⠀ Вы ещё успеваете принять участие, условия есть у нас на сайте. Ссылка в сториз. ⠀ А пока для настроения маленький фильм от нашей Юли Корневой, которая отправилась на север Томской области снимать фильм большой. Кодовое название шота "Тяготы экспедиций", но вы можете предложить свое. :) ⠀ Хороших всем выходных! ⠀ #шот #кино #Томск #Сибирь #justforfun #короткометражки #видеоролики #маленькие_истории #фильм #тв2
Хотите включиться в наш киномарафон? Снимите ролик продолжительностью до одной минуты и выложите у себя в Instagram с тегом #пятничныйшот. Или присылайте к нам на почту portaltv2@mail.ru с такой же пометкой.
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