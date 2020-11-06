Добрые новости
06 ноября,
2020
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Мультимедиа

«Прыг-скок»: на Усова установили батуты

Александр Сакалов
Александр Сакалов
3 часа назад

Уличные батуты установили на Усова в рамках работы по проекту «Живой лаборатории».


Проект предусматривал снос старых, неудачно обрезанных тополей,  установку нового освещения, обустройство велодорожек, появление малых архитектурных форм.


В 2020 году проект был доработан. Участок на Усова проектировщики решили сделать более природным: убрать бетонные бордюры и сделать акцент на озеленении. Проектом предусматривал замену старых тополей на другие крупномерные деревья различных пород, добавление кустарников. Пешеходную зону планировали дополнить 

уличными батутами, качелями и инсталляциями.

Как оценили задумку томичи, видно на фотографиях.

«Прыг-скок»: на Усова установили батуты
«Прыг-скок»: на Усова установили батуты
«Прыг-скок»: на Усова установили батуты
«Прыг-скок»: на Усова установили батуты
«Прыг-скок»: на Усова установили батуты
«Прыг-скок»: на Усова установили батуты
«Прыг-скок»: на Усова установили батуты
«Прыг-скок»: на Усова установили батуты
«Прыг-скок»: на Усова установили батуты
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