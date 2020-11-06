«Прыг-скок»: на Усова установили батуты

Уличные батуты установили на Усова в рамках работы по проекту «Живой лаборатории».





Проект предусматривал снос старых, неудачно обрезанных тополей, установку нового освещения, обустройство велодорожек, появление малых архитектурных форм.





В 2020 году проект был доработан. Участок на Усова проектировщики решили сделать более природным: убрать бетонные бордюры и сделать акцент на озеленении. Проектом предусматривал замену старых тополей на другие крупномерные деревья различных пород, добавление кустарников. Пешеходную зону планировали дополнить

уличными батутами, качелями и инсталляциями.