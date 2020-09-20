Добрые новости
20 сентября,
2020
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Мультимедиа

Прогулка по дну морскому с Алексеем Багаевым

Александр Сакалов
Александр Сакалов
2 часа назад

Почти после полугодового перерыва журналист и краевед Алексей Багаев возобновил свои «гулеванские экспедиции». На этот раз местом встречи стал Синий Утес. Это живописное место Алексей выбрал благодаря артисту и певцу Александру Вертинскому. «Я знал, что в 1956 году Александр Вертинский был в Томске на гастролях, — рассказывает Алексей Багаев. — Концерт был в Доме офицеров на проспекте Ленина, и я решил попробовать найти в газете «Красное знамя» хоть какую-то информацию о пребывании знаменитого артиста в нашем городе. Ничего, кроме афиши, мне не удалось найти. Да, тогда не было принято брать интервью у звезд, но я надеялся хоть на какую-то рецензию.  Далее я подумал, что раз такой знаменитый артист был в Томске, то стопудово он должен был дать какой-нибудь закрытый концерт для местной партийной элиты. Мы гуляли по Басандайке, по Аникино, где были ведомственные санатории, и я представил себе, что Синий Утес – такое прекрасное место, и наверняка там уже тогда была обкомовская дача. И, возможно, именно там и давал специальный концерт Александр Вертинский».

Прогулка по дну морскому с Алексеем Багаевым

Однако к разочарованию Алексея выяснилось, что решение о строительстве на Синем Утесе санатория было принято только в 1960 году. И хотя гипотеза о концерте Вертинского в этом месте не подтвердилась, Алексей Багаев решил просто организовать прогулку по живописному месту, где есть археологические памятники и много лет тому назад плескались волны древнего моря. 30-40 тысяч лет назад до Синего Утеса доходило пресное море, образовавшееся в ледниковую эпоху. Из-за наступления ледника сток сибирских рек в Ледовитый океан был заблокирован, и они разливались по Западно-Сибирской равнине гигантским озером-морем. До сих пор на Синем Утесе можно найти отпечатки брахиопод и моллюсков, заключенных в минеральные образования — конкреции. 

Прогулка по дну морскому с Алексеем Багаевым
Прогулка по дну морскому с Алексеем Багаевым
Прогулка по дну морскому с Алексеем Багаевым
Прогулка по дну морскому с Алексеем Багаевым
Прогулка по дну морскому с Алексеем Багаевым
Прогулка по дну морскому с Алексеем Багаевым
Прогулка по дну морскому с Алексеем Багаевым
Прогулка по дну морскому с Алексеем Багаевым
Прогулка по дну морскому с Алексеем Багаевым
Прогулка по дну морскому с Алексеем Багаевым
Прогулка по дну морскому с Алексеем Багаевым
Прогулка по дну морскому с Алексеем Багаевым
Прогулка по дну морскому с Алексеем Багаевым

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