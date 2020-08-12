Прививка от «карантиновируса». Что думают томичи о новой вакцине?

Во вторник, 11 августа, Владимир Путин сообщил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. По словам президента, вакцина эффективна и прошла все необходимые проверки. И даже одна из его дочерей «поучаствовала в эксперименте». Вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что вакцина появится в конце августа-сентябре и первыми будут привиты медики. Накануне сообщения о регистрации вакцины Ассоциация организаций клинических исследований, куда входят фармкомпании и исследовательские организации, призвали Минздрав отложить регистрацию из-за недостаточного тестирования вакцины. Мы спросили томичей, готовы ли они прививаться от коронавируса и должна ли быть вакцинация обязательной.

Бабушка

Нет не буду, вот сколько делают прививки, никогда не делала, и слава богу не болею... и еще работала, а мне 87-й год





Пожилая женщина

Обойдемся, наверное, и так. Или как? Обойдемся!





Мужчина

Ну, во-первых, я Путину не верю, что он сказал. То есть, как всегда показал себя выскочкой среди всех стран — так что доверия нету. Скорее всего ее (вакцины) не будет — сказал и сказал. А по факту...





Женщина

Не буду. Опасаюсь. - Чего? - Последствия вакцины. Она не опробована, статистики нет.





Молодой человек

Впервые слышу об этом, честно говоря. Ну да (буду прививавться). Почему бы и нет.





Женщина

Обязательно буду прививавться. Хоть мне 78, но я хочу жить еще. — А будете что-то читать про вакцину дополнительно? — Обязательно. Потому что я вообще-то медик по образованию... — Но пока не читали еще? — Нет, ну у кого языки длинные говорят, что это кодируют людей. Но на меня это не действует.





Молодой человек

А оно мне надо, прививаться? Я вообще не верю в этот коронавирус. — Почему? — А потому что фигня все это. Спланированная путинская тема. — А зачем? — Много причин, мне кажется. Экономика, скорее всего





Молодой мужчина

Не буду прививаться. Не хочу.





Молодая женщина

Я не считаю, что вакцина достаточно апробирована. У меня огромные сомнения.





Бабушка в перчатках

Обязательно! Жду с нетерпением! Если мой возраст позволит прививаться в первую очередь. — А будете что-то читать подробнее об этой нашей вакцине или поверите врачам на слово, что работает и все хорошо? — Знаете, у меня родственники врачи... Я в первую очередь проконсультируюсь с ними. Ну, я верю нашему президенту. Я думаю, что если все прошли нормально и его дочь привилась и у нее все в порядке, значит и у нас все должно быть хорошо.





Женщина

Поверим на слово медикам. Потому что надоело это все — ходить в масках. Все эти карантины, ничего абсолютно невозможно делать





Молодой человек

Обязательно буду прививаться, это пандемия, это опасно. — Что-то будете читать про вакцину? — Обязательно. Медикам не надо верить на слово. Нужно понять, из чего она состоит. Как она борется с вирусом. А уже потом прививаться.





Молодой человек

Нужно ли в обязательном порядке прививать россиян? — Да. — А почему? — Чтобы эпидемию остановить. — А вдруг вакцина недоработанная? Времени то мало прошло, эпидемия всего несколько месяцев... — Ну все равно, вроде на людях испытали, результаты есть же. Можно доверять.





Бабушка

Некоторые говорят, что надо обязательно прививать тех, кто входит в группы риска — и людей старшего возраста, в том числе — как относитесь? — А я мало где общаюсь. Где много людей, я не общаюсь. Куда надо сходила, мне 87-й год, что болтаться-то.... Или дома или у подъезда обычно, а сейчас я по делам иду — возраст такой, чтоб не мешать людям...





Молодой человек

55+ — их обязательно нужно прививать. Потому что смертность большая — дедушка у меня умер из-за этого, 64 года.





Молодой человек

В обязательном порядке, думаю, нет, потому что это выбор каждого.





Женщина

Это только добровольно. Раз бесплатно, надо сделать, и спасибо президенту, между прочим, я его очень уважаю.





Бабушка в перчатках

Обязательно. Особенно медиков. А учителя — они с детьми общаются. А дети не так болеют, они могут прививаться по усмотрению. — А медиков обязательно? — Обязательно. Потому что они нас лечат, а мы бываем носителями, и нас не видно, что мы носим. Карантиновирус.





Девушка

Я считаю, что вакциона не гарантирует иммунитет — если она не сработает, именно эту группу и выкосит.





Женщина

Сначала надо посмотреть на здоровом человек — вот у меня муж в группе риска. Я посмотрю на себе, потом ему посоветую. — То есть, вы как доброволец хотите выступить? — Да.





Девушки

Пандемия коронавируса изменила ваше отношение к прививкам? — Нет, мы их ставили. Мы про них читали и слушали про них.





Молодой человек





Всегда прививался с детства, отголоски СССР, отношение к прививкам не поменялось. Прививки от гриппа никогда не делал, потому что иммунитет должен сам бороться. А вот столбняк, малярия, там страны какие-то экзотические, я нормально к этому отношусь.





Молодая женщина

Я ребенка не прививаю. — Не работает, не доверяете? — Я считаю, что там больше вопросов к вакцинации, чем ответов на нее. Много политики.





Девушка

Будете прививаться? Нет. Потому что мне это неинтересно. Я во все это не верю.