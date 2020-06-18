«Праздник для коллег»: уличные концерты для медработников проходят в Томске

«Большое спасибо организаторам. Из-за коронавируса мы отменили все мероприятия, обычно проводим собрание, на котором поздравляем коллег. Такой концерт, надеюсь, поднимет настроение врачам и пациентам. Этот праздник, прежде всего, для коллег», — отметил главный врач ОКБ Михаил Лукашов.

Уличные концерты у стен больниц проходят в Томске 18 и 19 июня. Они посвящены Дню медицинского работника, который из-за пандемии коронавируса празднуется без массовых мероприятий.

Он добавил, что сейчас в ОКБ работают 1900 сотрудников, а в учреждении находятся около тысячи пациентов.





«Сейчас в связи с ковидной инфекцией пациентов немного меньше. Это связано с тем, что плановая госпитализация ограничена. Также ограничены и посещения врачебных учреждений», — добавил Михаил Лукашов.





По его словам, такой концерт может положительно сказаться и на здоровье пациентов.