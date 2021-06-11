«Пони» и «Мир во всем мире!»: ТВ2 и «Ангария» наградили победителей конкурса рисунков
11 июня в фирменном магазине мороженого «Ангария» прошло награждение победителей и участников конкурса рисунков «Приключения с Волшебником из страны Ангария». В соревновании художников-любителей приняли участие 74 автора в возрасте от 3 до 16-ти.
За три конкурсных недели юные художники создали несколько параллельных вселенных — их герои погружались на дно океана, покоряли северный полюс, вступали в контакт с персонажами одной далекой-далекой галактики и обращали на сторону света силы тьмы вроде Дарта Вейдера или Злобного Шоколада. Как признались некоторые участники конкурса, в чудеса они пока верят. И если бы у них была возможность что-то попросить у настоящего волшебника, то они попросили бы исполнения желаний.
«Я попросила бы пони, — говорит Камила Сатимова. — Обожаю пони! Каталась бы на ней — на улице».
«Если бы удалось встретиться с волшебником, я бы попросила мороженое, — говорит Валерия Георгиева. — Ванильное!».
«Моя заветная мечта — много сладкого», — делится Полина Прокопова.
«В моей работе Волшебник Ангарии ездит по различным странам, возможно, волшебным и продает свое мороженое, — говорит Варя Эливанова. — Чего бы хотелось мне загадать вселенной? Мир во всем мире».
«А я бы попросил вечную жизнь родным», — говорит Вова Вислоусов.
«Моя мечта — чтобы удача всегда была на твоей стороне», — говорит Юля Деговцова.
Поздравляем всех победителей и призеров конкурса. Поднять себе настроение при помощи ярких и очень добрых работ можно здесь.
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