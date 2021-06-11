«Пони» и «Мир во всем мире!»: ТВ2 и «Ангария» наградили победителей конкурса рисунков

11 июня в фирменном магазине мороженого «Ангария» прошло награждение победителей и участников конкурса рисунков «Приключения с Волшебником из страны Ангария». В соревновании художников-любителей приняли участие 74 автора в возрасте от 3 до 16-ти.

За три конкурсных недели юные художники создали несколько параллельных вселенных — их герои погружались на дно океана, покоряли северный полюс, вступали в контакт с персонажами одной далекой-далекой галактики и обращали на сторону света силы тьмы вроде Дарта Вейдера или Злобного Шоколада. Как признались некоторые участники конкурса, в чудеса они пока верят. И если бы у них была возможность что-то попросить у настоящего волшебника, то они попросили бы исполнения желаний.