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11 июня,
2021
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«Пони» и «Мир во всем мире!»: ТВ2 и «Ангария» наградили победителей конкурса рисунков

ТВ2
ТВ2
1 час назад

11 июня в фирменном магазине мороженого «Ангария» прошло награждение победителей и участников конкурса рисунков «Приключения с Волшебником из страны Ангария». В соревновании художников-любителей приняли участие 74 автора в возрасте от 3 до 16-ти. 

«Пони» и «Мир во всем мире!»: ТВ2 и «Ангария» наградили победителей конкурса рисунков

За три конкурсных недели юные художники создали несколько параллельных вселенных — их герои погружались на дно океана, покоряли северный полюс, вступали в контакт с персонажами одной далекой-далекой галактики и обращали на сторону света силы тьмы вроде Дарта Вейдера или Злобного Шоколада. Как признались некоторые участники конкурса, в чудеса они пока верят. И если бы у них была возможность что-то попросить у настоящего волшебника, то они попросили бы исполнения желаний. 

«Пони» и «Мир во всем мире!»: ТВ2 и «Ангария» наградили победителей конкурса рисунков

«Я попросила бы пони, — говорит Камила Сатимова. — Обожаю пони! Каталась бы на ней — на улице».

«Если бы удалось встретиться с волшебником, я бы попросила мороженое, — говорит Валерия Георгиева. — Ванильное!».

«Моя заветная мечта — много сладкого», — делится Полина Прокопова. 

«В моей работе Волшебник Ангарии ездит по различным странам, возможно, волшебным и продает свое мороженое, — говорит Варя Эливанова. — Чего бы хотелось мне загадать вселенной? Мир во всем мире».  

«А я бы попросил вечную жизнь родным», — говорит Вова Вислоусов.  

«Моя мечта — чтобы удача всегда была на твоей стороне», — говорит Юля Деговцова.

Поздравляем всех победителей и призеров конкурса. Поднять себе настроение при помощи ярких и очень добрых работ можно здесь

«Пони» и «Мир во всем мире!»: ТВ2 и «Ангария» наградили победителей конкурса рисунков
«Пони» и «Мир во всем мире!»: ТВ2 и «Ангария» наградили победителей конкурса рисунков
«Пони» и «Мир во всем мире!»: ТВ2 и «Ангария» наградили победителей конкурса рисунков
«Пони» и «Мир во всем мире!»: ТВ2 и «Ангария» наградили победителей конкурса рисунков
«Пони» и «Мир во всем мире!»: ТВ2 и «Ангария» наградили победителей конкурса рисунков
«Пони» и «Мир во всем мире!»: ТВ2 и «Ангария» наградили победителей конкурса рисунков
«Пони» и «Мир во всем мире!»: ТВ2 и «Ангария» наградили победителей конкурса рисунков
«Пони» и «Мир во всем мире!»: ТВ2 и «Ангария» наградили победителей конкурса рисунков
«Пони» и «Мир во всем мире!»: ТВ2 и «Ангария» наградили победителей конкурса рисунков
«Пони» и «Мир во всем мире!»: ТВ2 и «Ангария» наградили победителей конкурса рисунков
«Пони» и «Мир во всем мире!»: ТВ2 и «Ангария» наградили победителей конкурса рисунков
«Пони» и «Мир во всем мире!»: ТВ2 и «Ангария» наградили победителей конкурса рисунков
«Пони» и «Мир во всем мире!»: ТВ2 и «Ангария» наградили победителей конкурса рисунков
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