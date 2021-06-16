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Главная Мультимедиа Сотни томичей пришли на вокзал, чтобы посмотреть на поезд с военной техникой из Сирии
Мультимедиа

Сотни томичей пришли на вокзал, чтобы посмотреть на поезд с военной техникой из Сирии

Александр Сакалов
ТВ2 Александр Сакалов
3 часа назад

Поезд Минобороны России в рамках  патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» прибыл в Томск. 

В составе эшелона 17 вагонов, в которых размещены разнообразные выставки и экспозиции, посвященные истории и развитию Вооруженных сил РФ, военным медикам и значимым событиям Великой Отечественной войны.

На открытых платформах представлены новейшие образцы российской военной техники, в том числе бронеавтомобиль «Тайфун-К», танк Т-90М, самоходная гаубица «Коалиция-СВ», а также военные трофеи из Сирии: бронеавтомобили «Пантера» и «Хаммер-1». 

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Кроме того, на платформе-сцене для посетителей выступила концертная бригада военных музыкантов.

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В специальном вагоне можно было сделать бесплатный тест на коронавирус и получить консультацию военных медиков.

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