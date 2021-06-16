Поезд Минобороны России в рамках патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» прибыл в Томск.

В составе эшелона 17 вагонов, в которых размещены разнообразные выставки и экспозиции, посвященные истории и развитию Вооруженных сил РФ, военным медикам и значимым событиям Великой Отечественной войны.

На открытых платформах представлены новейшие образцы российской военной техники, в том числе бронеавтомобиль «Тайфун-К», танк Т-90М, самоходная гаубица «Коалиция-СВ», а также военные трофеи из Сирии: бронеавтомобили «Пантера» и «Хаммер-1».