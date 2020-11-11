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11 ноября,
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Мультимедиа

Плитка с короной появилась в Томске. Фото

ТВ2
ТВ2
34 минуты назад

В Пушкинском сквере установили плитку с героями из сказок Александра Сергеевича Пушкина! Авторскую плитку с металлическими вставками разработали специально архитекторы Центра развития городской среды. Изготовили плитку специалисты Сибирского центра дизайна.

Плитка с короной появилась в Томске. Фото

Так в Пушкинском сквере появилась тротуарная плитка с латунными вставками с изображением белки, золотой рыбки, бочки, плывущей по волнам.

По проекту, на который потратили 9,5 млн рублей, до 15 октября в сквере должны были модернизировать пешеходное пространство, систему освещения, расширить зеленую зону, установить качели и садовые диваны.


Пока же появилась плитка.

Плитка с короной появилась в Томске. Фото
Плитка с короной появилась в Томске. Фото
Плитка с короной появилась в Томске. Фото
Плитка с короной появилась в Томске. Фото
Плитка с короной появилась в Томске. Фото
Плитка с короной появилась в Томске. Фото


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