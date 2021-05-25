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Планы vs реальность: удалось ли достичь Томской области целевых показателей в 2020 году

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В четверг, 27 мая, губернатор Сергей Жвачкин будет отчитываться перед областной думой о результатах работы за 2020 год. Накануне Администрация Томской области  опубликовала текст отчета о состоянии дел в регионе.


«Несмотря на «кризисный» для экономики региона 2020 год за счет реализации государственных программ, региональных проектов, совместных мероприятий с наукой, бизнесом и гражданами удалось добиться значимых положительных результатов», — оптимистично отмечается в отчете.

Планы vs реальность: удалось ли достичь Томской области целевых показателей в 2020 году

Прогноз развития Томской области традиционно формируется в трех вариантах — консервативном, базовом и целевом.


Консервативный сценарий основан на предпосылке о наименее благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, затяжном восстановлении экономики при относительно слабом росте потребительского спроса из-за последствий пандемии.


Базовый сценарий описывает наиболее вероятный сценарий развития томской экономики. Целевой сценарий характеризуется форсированными темпами роста экономики, поддержки внутреннего спроса и предложения, расширения банковского кредитования и достижением целевых показателей нацпроектов.


Отчет свидетельствует о том, что многие важные показатели 2020 оказались хуже, чем предполагалось даже в консервативном сценарии.

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