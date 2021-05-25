Планы vs реальность: удалось ли достичь Томской области целевых показателей в 2020 году

В четверг, 27 мая, губернатор Сергей Жвачкин будет отчитываться перед областной думой о результатах работы за 2020 год. Накануне Администрация Томской области опубликовала текст отчета о состоянии дел в регионе.





«Несмотря на «кризисный» для экономики региона 2020 год за счет реализации государственных программ, региональных проектов, совместных мероприятий с наукой, бизнесом и гражданами удалось добиться значимых положительных результатов», — оптимистично отмечается в отчете.