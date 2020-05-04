Добрые новости
04 мая,
2020
20
фото
Мультимедиа

Плакаты на окнах и флаги: как Томск готовится ко Дню Победы

Александр Сакалов
Александр Сакалов
2 часа назад

Томск начали украшать ко Дню Победы. 

Плакаты на окнах и флаги: как Томск готовится ко Дню Победы

Школы Томска активно участвуют во всероссийской акции «Окна Победы». Они  украсили окна самодельными плакатами, георгиевскими лентами и звездами. Томичи также могут украсить окна своих квартир вырезанными из бумаги красными гвоздиками, георгиевской лентой, изображениями известных мемориалов, надписями и фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны. Скачать оформление можно и на странице проекта.

Плакаты на окнах и флаги: как Томск готовится ко Дню Победы
Плакаты на окнах и флаги: как Томск готовится ко Дню Победы
Плакаты на окнах и флаги: как Томск готовится ко Дню Победы
Плакаты на окнах и флаги: как Томск готовится ко Дню Победы
Плакаты на окнах и флаги: как Томск готовится ко Дню Победы
Плакаты на окнах и флаги: как Томск готовится ко Дню Победы
Плакаты на окнах и флаги: как Томск готовится ко Дню Победы
Плакаты на окнах и флаги: как Томск готовится ко Дню Победы
Плакаты на окнах и флаги: как Томск готовится ко Дню Победы
Плакаты на окнах и флаги: как Томск готовится ко Дню Победы
Плакаты на окнах и флаги: как Томск готовится ко Дню Победы
Плакаты на окнах и флаги: как Томск готовится ко Дню Победы

Лагерный сад и Ново-Соборную площадь также украсят к предстоящему юбилею Победы.


В партере Лагерного сада уложат хвойные гирлянды общей протяженностью почти 425 метров. Лапником также планируют украсить пространство между памятными стелами.


Зеленые зоны центральных аллей Лагерной сада и Ново-Соборной площади оформят декоративной щепой. Сегодня щепа – это один из самых популярных и экологичных материалов для декорирования. Впервые в Томске ее стали применять два года назад также к 9 мая и получили одобрение горожан.


В ближайшие дни щепу доставят в Томск

Плакаты на окнах и флаги: как Томск готовится ко Дню Победы
Плакаты на окнах и флаги: как Томск готовится ко Дню Победы
Плакаты на окнах и флаги: как Томск готовится ко Дню Победы
Плакаты на окнах и флаги: как Томск готовится ко Дню Победы
Плакаты на окнах и флаги: как Томск готовится ко Дню Победы
Плакаты на окнах и флаги: как Томск готовится ко Дню Победы
Плакаты на окнах и флаги: как Томск готовится ко Дню Победы
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.