Плакаты на окнах и флаги: как Томск готовится ко Дню Победы

Школы Томска активно участвуют во всероссийской акции «Окна Победы». Они украсили окна самодельными плакатами, георгиевскими лентами и звездами. Томичи также могут украсить окна своих квартир вырезанными из бумаги красными гвоздиками, георгиевской лентой, изображениями известных мемориалов, надписями и фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны. Скачать оформление можно и на странице проекта .

Лагерный сад и Ново-Соборную площадь также украсят к предстоящему юбилею Победы.







В партере Лагерного сада уложат хвойные гирлянды общей протяженностью почти 425 метров. Лапником также планируют украсить пространство между памятными стелами.





Зеленые зоны центральных аллей Лагерной сада и Ново-Соборной площади оформят декоративной щепой. Сегодня щепа – это один из самых популярных и экологичных материалов для декорирования. Впервые в Томске ее стали применять два года назад также к 9 мая и получили одобрение горожан.





В ближайшие дни щепу доставят в Томск