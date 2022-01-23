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Первенство Томской области по фристайлу прошло в Академгородке

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Сегодня, 23 января, на горном склоне в Академгородке прошли соревнования среди юниоров по фристайлу. Участие приняли спортсмены 2002-2011 года рождения. Главная задача юношей – за короткий промежуток времени преодолеть трассу с препятствиями.

«Сегодня у нас состоялись квалифицированные дисциплины и отборочный этап для воспитанников «ОГАУ Томской областной школы олимпийского резерва» и «ДЮСШ Зимних видов спорта», которые показали хороший результат, – рассказал главный судья соревнований Артём Валинтеев. – Сегодня мы насчитали более 100 участников. По результатам сегодняшних этапов ребята смогут выполнить свою квалификацию и получить разряд, который они заслужили. У нас довольно неплохие результаты и сильные спортсмены, недавно мы приехали с юниорского первенства из города Чусовой, Пермский край. Наши воспитанники показали хороший результат. К примеру, Юлия Семенюк заняла 3 место в России среди юниоров и Владислав Фоломкин занял 4 место. Уже в следующие выходные состоится первенство России по фристайлу».

Он отметил, что многие из спортсменов, которые показали сегодня хорошие результаты, выступят на первенстве России по могулу – дисциплине фристайла.

Фото и видео: Семен Вайсман

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