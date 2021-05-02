Добрые новости
02 мая,
2021
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Пасха в Томске. Как прошла служба в 2021 году. Фото

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

2 мая Православная церковь отмечает Пасху — один из самых светлых праздников церковного календаря.


Томская епархия отмечала, что пасхальные богослужения пройдут в соответствии с противоэпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора. Прихожане должны будут соблюдать социальную дистанцию и находиться в масках.

Добавим, что с 15.00 до 16.30 на Ново-Соборной площади состоится молодежная пасхальная акция.


Ее участники будут раздавать поздравительные буклеты; рассказывать всем заинтересовавшимся о смысле и содержании праздника; поздравлять прохожих с праздником Пасхи и информировать их о торжествах, которые будут проходить в пасхальные дни в храмах Томской епархии.

Как прошла Пасхальная служба, смотрите в репортаже Антона Харина.

Пасха в Томске. Как прошла служба в 2021 году. Фото
Пасха в Томске. Как прошла служба в 2021 году. Фото
Пасха в Томске. Как прошла служба в 2021 году. Фото
Пасха в Томске. Как прошла служба в 2021 году. Фото
Пасха в Томске. Как прошла служба в 2021 году. Фото
Пасха в Томске. Как прошла служба в 2021 году. Фото
Пасха в Томске. Как прошла служба в 2021 году. Фото
Пасха в Томске. Как прошла служба в 2021 году. Фото
Пасха в Томске. Как прошла служба в 2021 году. Фото
Пасха в Томске. Как прошла служба в 2021 году. Фото
Пасха в Томске. Как прошла служба в 2021 году. Фото
Пасха в Томске. Как прошла служба в 2021 году. Фото
Пасха в Томске. Как прошла служба в 2021 году. Фото
Пасха в Томске. Как прошла служба в 2021 году. Фото
Пасха в Томске. Как прошла служба в 2021 году. Фото
Пасха в Томске. Как прошла служба в 2021 году. Фото
Пасха в Томске. Как прошла служба в 2021 году. Фото
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