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Пасха в Томске. Как прошла служба в 2021 году. Фото
5 часов назад
2 мая Православная церковь отмечает Пасху — один из самых светлых праздников церковного календаря.
Томская епархия отмечала, что пасхальные богослужения пройдут в соответствии с противоэпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора. Прихожане должны будут соблюдать социальную дистанцию и находиться в масках.
Добавим, что с 15.00 до 16.30 на Ново-Соборной площади состоится молодежная пасхальная акция.
Ее участники будут раздавать поздравительные буклеты; рассказывать всем заинтересовавшимся о смысле и содержании праздника; поздравлять прохожих с праздником Пасхи и информировать их о торжествах, которые будут проходить в пасхальные дни в храмах Томской епархии.
Как прошла Пасхальная служба, смотрите в репортаже Антона Харина.
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