Пасха в Томске. Как прошла служба в 2021 году. Фото

Томская епархия отмечала, что пасхальные богослужения пройдут в соответствии с противоэпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора. Прихожане должны будут соблюдать социальную дистанцию и находиться в масках.

Добавим, что с 15.00 до 16.30 на Ново-Соборной площади состоится молодежная пасхальная акция.





Ее участники будут раздавать поздравительные буклеты; рассказывать всем заинтересовавшимся о смысле и содержании праздника; поздравлять прохожих с праздником Пасхи и информировать их о торжествах, которые будут проходить в пасхальные дни в храмах Томской епархии.