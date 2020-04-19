Пасха в самоизоляции

Ранее Томский митрополит призвал прихожан не посещать храмы в Пасхальные праздники. Пасхальное богослужение транслировали по телевидению и в интернете. Трансляцию можно посмотреть здесь. Куличи и другие пасхальные трапезы, добавил он, можно было освятить самостоятельно, окропив их святой водой. Также священнослужитель предложил воздержаться от посещения кладбищ в Пасу и послепасхальные дни.