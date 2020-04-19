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19 апреля,
2020
12
фото
Мультимедиа

Пасха в самоизоляции

Александр Сакалов
Александр Сакалов
2 часа назад

Православные томичи 19 апреля встретили Пасху дома. Из-за пандемии коронавируса пасхальное богослужение в Богоявленском соборе прошло за закрытыми воротами. Что происходило ночью в безлюдном соборе, смотрите в фоторепортаже Александра Сакалова.  

Пасха в самоизоляции
Пасха в самоизоляции
Пасха в самоизоляции
Пасха в самоизоляции
Пасха в самоизоляции

Ранее Томский митрополит призвал прихожан не посещать храмы в Пасхальные праздники. Пасхальное богослужение транслировали по телевидению и в интернете. Трансляцию можно посмотреть здесь. Куличи и другие пасхальные трапезы, добавил он, можно было освятить самостоятельно, окропив их святой водой. Также священнослужитель предложил воздержаться от посещения кладбищ в Пасу и послепасхальные дни.

Пасха в самоизоляции
Пасха в самоизоляции

Ранее в Томской епархии заявляли, что храмы города не будут отменять пасхальные службы, несмотря на угрозу коронавируса. 

Пасха в самоизоляции
Пасха в самоизоляции
Пасха в самоизоляции
Пасха в самоизоляции
Пасха в самоизоляции

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