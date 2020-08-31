Палочка. Один день в местах не столь отдаленных

В селе Палочка Верхнекетского района открылся первый в стране «Музей кулака-лишенца». О том, что представляет собой Центр памяти раскулаченных и почему он появился именно в Палочке, мы сейчас готовим большой материал. Это продолжение истории, рассказанной в фильме ТВ2 «Яма. Дорога спецпереселенцев» . Ну, а пока наш оператор Александр Сакалов готов поделиться своими фотонаблюдениями за сельской жизнью, которая размеренно течет в 300 с лишним километрах от областного центра.

Напомним, что массовые захоронения спецпереселенцев обнаружили в окрестностях Палочки в 2018 году две местные жительницы — Ирина Янченко и Гульнара Корягина. Из архивных документов женщины узнали, что в 1931 году сюда на баржах с Алтая привезли кулаков. Через два года из этапа в 7800 человек в живых остались 700 — люди умирали от непосильного труда, голода и болезней. Ирина с Гульнарой решили создать в Палочке центр памяти раскулаченных. Выиграли президентский грант «Живая память 1930-х». При помощи томских поисковиков обозначили границы и привели в порядок места захоронений. И восстановили имена уже более 1200 семей, переселенных в Палочку.