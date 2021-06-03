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03 июня,
2021
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Мультимедиа

Открыто онлайн-голосование в конкурсе рисунков «Приключения с волшебником из страны Ангария»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Конкурс детских рисунков «Приключения с волшебником из страны Ангария» — в самом разгаре. В редакцию ТВ2 уже прислали более 50 работ. Мы открываем онлайн-голосование. По традиции, вы можете проголосовать за несколько понравившихся работ — но только один раз с одного девайса. Голосование будет остановлено в полдень 10 июня. После этого будут подведены итоги конкурса. Подробнее условия конкурса можно почитать здесь

Напоминаем, что к участию приглашаются мальчишки и девчонки в возрасте от 0 до 16-ти, которые умеют обращаться с карандашами, фломастерами, красками, которые готовы конвертировать свой талант в мороженое.


Тематика конкурса — приключенческая. Стилевых ограничений нет. Единственное условие: одним из героев сюжета (главным или второстепенным) должен быть «Волшебник из страны Ангария» — чародей в остроконечной шляпе, который с недавних пор стал символом ангарской фабрики мороженого.

Открыто онлайн-голосование в конкурсе рисунков «Приключения с волшебником из страны Ангария»

Тематика конкурса — приключенческая. Стилевых ограничений нет. Единственное условие: одним из героев сюжета (главным или второстепенным) должен быть «Волшебник из страны Ангария» — чародей в остроконечной шляпе, который с недавних пор стал символом ангарской фабрики мороженого.


Условия конкурса:


Принять участие в конкурсе могут жители Томска и области в возрасте от 0 до 16 лет. От одного участника на конкурс принимается одна (!) работа. Все работы выкладываются на сайте ТВ2 по мере поступления.


Рисунки принимаются в бумажном виде (формат А4) — по адресу ул. Елизаровых, 53/2 (Агентство новостей ТВ2). Либо — в электронном, в форматах jpeg и png с разрешением не менее 1080х720 по адресу portaltv2@mail.ru — с пометкой «на конкурс». Участники, выставившие работу на конкурс в электронном виде, должны иметь возможность предоставить организаторам ее бумажный оригинал.


В сопроводительном письме к работе обязательно следует указать ФИО конкурсанта и контактные данные родителей (сотовый телефон).


Рисунки будут приниматься и оцениваться по трем возрастным категориям:

♦ 0-7 лет;

♦ 8-12 лет;

♦ 13+


Судьбу приза зрительских симпатий решит онлайн-голосование, которое откроется 3 июня 2021 года. В полдень 10 июня 2021 года голосование будет закрыто. После этого редакционное жюри назовет имена победителей в разных номинациях.

Открыто онлайн-голосование в конкурсе рисунков «Приключения с волшебником из страны Ангария»

Авторов лучших работ ждут дипломы от Агентства новостей ТВ2 и сладкие призы от фабрики мороженого «Ангария». А именно:

Всем победителям — в разных возрастных группах и интернет-голосования — достанутся торты-мороженое «Эладо», весовые пакеты «Пломбира на сливках», а также наборы «Пломбира на йогурте» в стаканчиках — с грушевым, клубничным и абрикосовым джемом. Будут и утешительные призы — конечно же, мороженое.

Награждение победителей пройдет 11 июня 2021 года. О времени и месте церемонии награждения будет сообщено дополнительно. Телефон для справок — 902494.

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