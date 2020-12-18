Открыто онлайн-голосование в конкурсе «Нарядим елку вместе!»

Все участники конкурса получат дипломы от редакции ТВ2. Также будут спецпризы от редакции и партнеров.



Награждение победителей состоится 29 декабря 2020 года в редакции Агентства новостей ТВ2. Время и порядок проведения церемонии награждения будут объявлены дополнительно.

