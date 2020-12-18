Добрые новости
18 декабря,
2020
Конкурс ТВ2 и ТДСК
Открыто онлайн-голосование в конкурсе «Нарядим елку вместе!»
Итоги конкурса новогодних игрушек будут подведены 28 декабря 2020 года
Жильцов на редакционной елке ТВ2 становится все больше — на ее ветках уже разместились внушительных размеров стадо Бычков, отряд Дедов Морозов и примкнувших к ним Снеговиков, отдельные группы ведомых и неведомых зверушек, а также искусственный еловый дендрарий. Жилплощади для новоселов еще предостаточно, так что, если вы хотите принять участие в самом творческом новогоднем состязании от ТВ2 и ТДСК — конкурсе новогодних игрушек — добро пожаловать! С правилами можно ознакомиться тут. А прямо сейчас предлагаем проголосовать за самые лучшие, на ваш взгляд, новогодние украшения. Проголосовать можно сразу за несколько понравившихся игрушек один раз с одного девайса. В случае использования запрещенных приемов («накруток»), нечестные результаты будут аннулированы.
Напоминаем, что к участию в конкурсе приглашаются все, кто дружит с нитками, иголками, спицами, стеклярусом и прочими подручными материалами и инструментами. Ограничений в творческом самовыражении нет. Кроме одного — высота самодельной игрушки не должна быть больше 15 см.

Условия конкурса:

– Конкурс проходит с 5 декабря по 28 декабря 2020 года на сайте ТВ2 в разделе «Мультимедиа».

– Игрушки (с указанием ФИО автора и контактного телефона) следует приносить в редакцию ТВ2 по адресу ул. Елизаровых, 53/2 оф. 305, в рабочие дни с 10 до 18, телефоны для справок — (3822) 541-901, 902-494.

– Украшения будут вывешиваться на елку по мере поступления. Фото каждой игрушки будет выкладываться на сайт.

– Внимание! От одного участника принимается только одна игрушка!

Победители (три призовых места) будут определяться путем интернет-голосования, которое откроется в пятницу, 18 декабря. Судьбу гран-при решит выбор редакции.
Итоги будут подведены в полдень 28 декабря 2020 года. Победителей ждут дипломы от Агентства новостей ТВ2, призы от спонсоров и сертификаты на пиццу от ресторана «Сибирская трапеза». В качестве гран-при — электронный планшет от генерального партнера конкурса ТДСК.

Итоги будут подведены в полдень 28 декабря 2020 года. Победителей ждут дипломы от Агентства новостей ТВ2, призы от спонсоров и сертификаты на пиццу от ресторана «Сибирская трапеза». В качестве гран-при — электронный планшет от генерального партнера конкурса ТДСК.
Все участники конкурса получат дипломы от редакции ТВ2. Также будут спецпризы от редакции и партнеров.

Награждение победителей состоится 29 декабря 2020 года в редакции Агентства новостей ТВ2. Время и порядок проведения церемонии награждения будут объявлены дополнительно.
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