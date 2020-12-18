Открыто онлайн-голосование в конкурсе «Нарядим елку вместе!»

Напоминаем, что к участию в конкурсе
приглашаются все, кто дружит с нитками, иголками, спицами, стеклярусом и прочими подручными материалами и инструментами. Ограничений в творческом самовыражении нет. Кроме одного — высота самодельной игрушки не должна быть больше 15 см. Условия конкурса:
– Конкурс проходит с 5 декабря по 28 декабря 2020 года
на сайте ТВ2 в разделе «Мультимедиа».
– Игрушки (с указанием ФИО автора и контактного телефона) следует приносить в редакцию ТВ2 по адресу ул. Елизаровых, 53/2 оф. 305, в рабочие дни с 10 до 18, телефоны для справок — (3822) 541-901
, 902-494.
– Украшения будут вывешиваться на елку по мере поступления. Фото каждой игрушки будет выкладываться на сайт.
– Внимание! От одного участника принимается только одна игрушка!
Победители (три призовых места) будут определяться путем интернет-голосования, которое откроется в пятницу, 18 декабря
. Судьбу гран-при решит выбор редакции.