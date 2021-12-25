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Открытие катка на улице Усова в Томске. Фотографии

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В Томске прошло праздничное открытие нового катка на улице Усова около Международного культурного центра ТПУ. Площадь катка составляет около 600 квадратных метров, покататься здесь на коньках томичи смогут каждый день с 12:00 до 21:00. Вход со своими коньками — бесплатный. А для тех, у кого нет своего инвентаря, в здании МКЦ ТПУ работает теплый прокат. Получить там коньки можно при наличии QR-кода. Студенты и сотрудники университета смогут взять коньки в прокат на один час за 60 рублей. Для горожан стоимость проката – 150 рублей.

Как прошел первый день работы катка, смотрите в наших фотографиях:

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