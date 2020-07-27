Добрые новости
27 июля,
2020
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Мультимедиа

Открылось голосование в конкурсе «Стройся, город будущего!». А какой рисунок вы считаете лучшим?

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Агентство новостей ТВ2 вместе с группой компаний «Стройся» открывают онлайн-голосование в конкурсе рисунков «Стройся, город будущего!». Вы можете поддержать своим голосом сразу несколько понравившихся работ, но только один раз с одного устройства. Напоминаем, что работы принимаются до 3 августа. Онлайн-голосование будет остановлено в полдень 7 августа. В этот же день будут подведены итоги конкурса. Подробнее с конкурсными правилами можно познакомиться здесь

Открылось голосование в конкурсе «Стройся, город будущего!». А какой рисунок вы считаете лучшим?
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