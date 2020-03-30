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30 марта,
2020
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Мультимедиа

«Оставайся дома»: реакция соцсетей на самоизоляцию

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

С 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочая неделя. Власти призывают всех по возможности остаться дома, а в Москве объявили всеобщий режим самоизоляции. Покидать квартиру разрешили только для поездок на работу, похода в ближайший магазин или аптеку, обращения за экстренной медицинской помощью. Можно будет выносить мусор и гулять с домашними животными.


Как соцсети отреагировали на случившиеся изменения в укладе жизни? 

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Некоторым однако объявленные ограничения - не указ.

Однако большинство пользователей социальных сетей все-таки говорят о необходимости по возможности поберечь себя и других и остаться дома. Соответствующий хэштег #оставайтесьдома запустили ВКонтакте, Твиттер и Инстаграм. 

Российские актеры и певцы также призывают сидеть по домам. Александр Гудков написал песню о самоизоляции и сделал на нее клип, в котором приняли участие Ольга Бузова, Настя Ивлеева, Иван Дорн, Данила Поперечный, Илья Прусикин, Дима Билан и другие.

А еще рекомендуют проводить время с пользой. В четырехминутном ролике под названием «Не паника», который состоит из девяти скетчей, артисты советуют не паниковать из-за пандемии и заботиться об окружающих. В видео снялись Зоя Бербер, Михаил Башкатов, Денис Косяков, Мария Кравченко, Константин Маласаев и другие.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, по данным на 29 марта, в России подтверждено 1 534 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 64 человека; скончались восемь пациентов, четверо из них за последние сутки.


За последние сутки в России подтверждено 270 новых случаев коронавируса в 26 регионах; зафиксировано четыре летальных случая. Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях

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