«Оставайся дома»: реакция соцсетей на самоизоляцию
С 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочая неделя. Власти призывают всех по возможности остаться дома, а в Москве объявили всеобщий режим самоизоляции. Покидать квартиру разрешили только для поездок на работу, похода в ближайший магазин или аптеку, обращения за экстренной медицинской помощью. Можно будет выносить мусор и гулять с домашними животными.
Как соцсети отреагировали на случившиеся изменения в укладе жизни?
Половина земного шара... pic.twitter.com/QaZROafc8u— Asel Blue'mberg 2.0 💙 (@Honey_in_Blue) March 29, 2020
Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого pic.twitter.com/fwmHrgzyfY— шило в стенку (@michaelnacke) March 26, 2020
#COVID2019 #Самоизоляция #карантинбезпаники— бабушкин_сироп_от_кашля (@Ata_Day) March 26, 2020
Сидите дома! pic.twitter.com/souLcYfiRX
я до карантина: никуда не хожу и ничего не делаю— Грищ и тыща карантинищ (@TheGrishch) March 23, 2020
я на карантине: тоже никуда не хожу и ничего не делаю, но чувствую себя сознательным гражданином
Доктор: защитите от коронавируса самых близких— Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) March 27, 2020
Я: pic.twitter.com/9JQsjYqI0Q
- За социальное дистанцирование!— Руслан Усачев (@RuslanUsachev) March 27, 2020
- Не чокаясь.
Рассуждают и о плюсах удаленной работы
Удалёнка - это— Александра (@remember_good) March 23, 2020
~ вставать вместе с солнцем, а не в кромешной темноте
~ вкусный и полноценный завтрак
~ домашний уют и комфорт
~ масочка на лице и чай
~ курс от Арзамаса по криминологии
Кажется, я больше никогда не вернусь в офис 🖕🏽 pic.twitter.com/ow4wpSdWpl
Минусы удаленки: не могу работать, котик оккупировал ноут— Алёшка (@kryhasha) March 23, 2020
Плюсы удаленки: не могу работать, котик оккупировал ноут
Новый #коронавирус заставил вас отправиться на #карантин? Придумываете, что приготовить на обед? Есть идеи! 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/B5UUEWUcNK— StepAndStep.ru - Шаг за шагом (@StepandstepRu) March 23, 2020
Некоторым однако объявленные ограничения - не указ.
После трёх недель в заточении, выехали с женой из карантина, не выходя из машины прокатиться вокруг дачи, так как надоело сидеть в заперти: на Истре десятки (!!!) компаний жарят шашлыки. Просто нет слов...— Дмитрий Петрович Алешковский (@aleshru) March 28, 2020
Подслушала разговор молодых людей:— Маленький диктатор (@Dynya_Music) March 28, 2020
- у нас нет больных, зачем это делать? Все дураки.
- Маша, болеют люди.
- нет, нас просто запугивают, им это выгодно.... ВОТ ИЗ-ЗА ТАКИХ НАС И ЖДЁТ МАСШТАБНАЯ ЭПИДЕМИЯ #оставайсядома
«Отступники» (2006, М. Скорсезе) pic.twitter.com/vL3IT7M7tW— Денис Чужой просит вас не выходить на улицу (@fe_city_boy) March 29, 2020
Однако большинство пользователей социальных сетей все-таки говорят о необходимости по возможности поберечь себя и других и остаться дома. Соответствующий хэштег #оставайтесьдома запустили ВКонтакте, Твиттер и Инстаграм.
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#оставайтесьдома А тем временем... вас 50к 🧡💙 благодарю!
Публикация от Я - Лера Папиш! (@papish.zhe)
Размазало меня #ОставайсяДома pic.twitter.com/7YcT7r39QS— DMITRY ÀMITY (@untilamity) March 28, 2020
17 федеральных каналов объединились, чтобы ты остался дома! Надеемся, у нас получилось тебя убедить. ❤— Телеканал ТНТ (@TNT_Online) March 29, 2020
Не выходи на улицу - помоги России справиться с вирусом.#ОставайсяДома #stayathome pic.twitter.com/pAolAdGaFw
#ОставайсяДома, кому сказано. pic.twitter.com/e4hU3KNTXN— Артем Райнер (@ketzenkrad) March 28, 2020
Российские актеры и певцы также призывают сидеть по домам. Александр Гудков написал песню о самоизоляции и сделал на нее клип, в котором приняли участие Ольга Бузова, Настя Ивлеева, Иван Дорн, Данила Поперечный, Илья Прусикин, Дима Билан и другие.
А еще рекомендуют проводить время с пользой. В четырехминутном ролике под названием «Не паника», который состоит из девяти скетчей, артисты советуют не паниковать из-за пандемии и заботиться об окружающих. В видео снялись Зоя Бербер, Михаил Башкатов, Денис Косяков, Мария Кравченко, Константин Маласаев и другие.
По информации сайта стопкоронавирус.рф, по данным на 29 марта, в России подтверждено 1 534 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 64 человека; скончались восемь пациентов, четверо из них за последние сутки.
За последние сутки в России подтверждено 270 новых случаев коронавируса в 26 регионах; зафиксировано четыре летальных случая. Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях
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