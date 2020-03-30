«Оставайся дома»: реакция соцсетей на самоизоляцию

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С 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочая неделя. Власти призывают всех по возможности остаться дома, а в Москве объявили всеобщий режим самоизоляции. Покидать квартиру разрешили только для поездок на работу, похода в ближайший магазин или аптеку, обращения за экстренной медицинской помощью. Можно будет выносить мусор и гулять с домашними животными.

Как соцсети отреагировали на случившиеся изменения в укладе жизни?

Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого pic.twitter.com/fwmHrgzyfY — шило в стенку (@michaelnacke) March 26, 2020

я до карантина: никуда не хожу и ничего не делаю



я на карантине: тоже никуда не хожу и ничего не делаю, но чувствую себя сознательным гражданином — Грищ и тыща карантинищ (@TheGrishch) March 23, 2020

Доктор: защитите от коронавируса самых близких



Я: pic.twitter.com/9JQsjYqI0Q — Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) March 27, 2020

- За социальное дистанцирование!

- Не чокаясь. — Руслан Усачев (@RuslanUsachev) March 27, 2020

Рассуждают и о плюсах удаленной работы

Удалёнка - это

~ вставать вместе с солнцем, а не в кромешной темноте

~ вкусный и полноценный завтрак

~ домашний уют и комфорт

~ масочка на лице и чай

~ курс от Арзамаса по криминологии



Кажется, я больше никогда не вернусь в офис 🖕🏽 pic.twitter.com/ow4wpSdWpl — Александра (@remember_good) March 23, 2020

Минусы удаленки: не могу работать, котик оккупировал ноут

Плюсы удаленки: не могу работать, котик оккупировал ноут — Алёшка (@kryhasha) March 23, 2020

Новый #коронавирус заставил вас отправиться на #карантин? Придумываете, что приготовить на обед? Есть идеи! 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/B5UUEWUcNK — StepAndStep.ru - Шаг за шагом (@StepandstepRu) March 23, 2020

Некоторым однако объявленные ограничения - не указ.

После трёх недель в заточении, выехали с женой из карантина, не выходя из машины прокатиться вокруг дачи, так как надоело сидеть в заперти: на Истре десятки (!!!) компаний жарят шашлыки. Просто нет слов... — Дмитрий Петрович Алешковский (@aleshru) March 28, 2020

Подслушала разговор молодых людей:

- у нас нет больных, зачем это делать? Все дураки.

- Маша, болеют люди.

- нет, нас просто запугивают, им это выгодно.... ВОТ ИЗ-ЗА ТАКИХ НАС И ЖДЁТ МАСШТАБНАЯ ЭПИДЕМИЯ #оставайсядома — Маленький диктатор (@Dynya_Music) March 28, 2020

«Отступники» (2006, М. Скорсезе) pic.twitter.com/vL3IT7M7tW — Денис Чужой просит вас не выходить на улицу (@fe_city_boy) March 29, 2020

Однако большинство пользователей социальных сетей все-таки говорят о необходимости по возможности поберечь себя и других и остаться дома. Соответствующий хэштег #оставайтесьдома запустили ВКонтакте, Твиттер и Инстаграм.

17 федеральных каналов объединились, чтобы ты остался дома! Надеемся, у нас получилось тебя убедить. ❤



Не выходи на улицу - помоги России справиться с вирусом.#ОставайсяДома #stayathome pic.twitter.com/pAolAdGaFw — Телеканал ТНТ (@TNT_Online) March 29, 2020

Российские актеры и певцы также призывают сидеть по домам. Александр Гудков написал песню о самоизоляции и сделал на нее клип, в котором приняли участие Ольга Бузова, Настя Ивлеева, Иван Дорн, Данила Поперечный, Илья Прусикин, Дима Билан и другие.

А еще рекомендуют проводить время с пользой. В четырехминутном ролике под названием «Не паника», который состоит из девяти скетчей, артисты советуют не паниковать из-за пандемии и заботиться об окружающих. В видео снялись Зоя Бербер, Михаил Башкатов, Денис Косяков, Мария Кравченко, Константин Маласаев и другие.