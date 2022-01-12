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Оркестр Росгвардии поздравил томского ветерана Великой Отечественной войны с 96-летием

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Сегодня участник Великой Отечественной войны из Томска Федор Бондаренко отмечает свое 96-летие. Представители Росгвардии Томской области поздравили ветерана перед его домом, организовав небольшой праздничный концерт. Также поздравить Бондаренко пришли представители администрации Томска и городского Совета ветеранов.

Военный оркестр Северского соединения Росгвардии исполнил для именинника знаменитые композиции военных лет, а офицер Управления Росгвардии по Томской области капитан Иван Пистряк прочитал стихотворение Игоря Растеряева «Дед Агван».

Федор Тимофеевич Бондаренко родился в 1926 году, на фронт ушел — в 1944. Был назначен наводчиком противотанковой истребительной пушки 121 отдельного Гвардейского истребительного дивизиона. При формировании десантных подразделений артиллерии, Бондаренко пришлось осваивать и полеты на аэростатах, которыми доставляли технику и людей на передовую, прыжки с парашютом, а также — участвовать в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии.

В последние дни войны Федор Тимофеевич был ранен, но не отправился в госпиталь, а после оказания медицинской помощи встретил победу вместе со своими боевыми товарищами в Чехословакии в городе Новоградец. Награжден орденом Славы III степени и боевыми медалями. После окончания войны демобилизовался, с отличием окончил Томский машиностроительный техникум, работал там преподавателем, заведующим вечерним отделением, заместителем директора.

До сих пор Бондаренко принимает активное участие в общественно-политической жизни города и области и проводит большую работу по патриотическому воспитанию молодых людей.

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