Онлайн трансляция Moscow FemFest-2020. День второй

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В воскресенье, 22 ноября, продолжается 4-й Образовательный фестиваль о гендерной грамотности, свободе выбора и достоинстве людей Moscow FemFest-2020. Начало фестивальная онлайн-трансляции — 12.00 по Москве (16.00 по Томску). Все, что происходит на «главной сцене» фестиваля, можно смотреть также на youtube-канале ФемФеста.

Программа второго дня фестиваля — 22 ноября (время московское):

Верно ли, что у бедности в России и мире женское лицо? Как экономическая уязвимость женщин связана с гендерными стереотипами, социальными нормами и опытом материнства?

12.00 — 13.30 — Дискуссия «Как устроена система экономического неравенства в России и мире, и причем здесь гендер?». Участвуют: Зоя Хоткина, к.э.н., эксперт ООН, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук (ИСЭПН РАН); Анам Парвез, старшая исследовательница и советница по гендерной справедливости в Oxfam, международной организации, решающей проблему бедности в мире; Алёна Попова, со-основательница «Ты не одна» и Women Secure, общественный деятель; Клаудия Сегре, основательница Global Thinking Foundation, организации, которая занимается продвижением финансовой грамотности в Европе. Модераторы — Лола Тагаева и Ирина Изотова.

Реакция общественности на Западе и в России двояка: с одной стороны, уличенные в харассменте мужчины теряют свои позиции и привилегии; другой, общество опасается, что обвинения в харассменте могут стать средством политических и социальных манипуляций. Насколько эти страхи обоснованы и уместны, особенно в контексте России? Как решается проблема харассмента у нас? Какие меры могут предпринять компании для предотвращения и прекращения харассмента в своих коллективах?

13.30-15.00 — Дискуссия «Харассмент: глобальная проблема или «глобальная манипуляция»?». Участвуют Настя Красильникова, журналистка, блогерка. Амина Назаралиева, врач-сексолог, психотерапевт, соучредитель Mental Health Center. Юлия Островская, юрист, программный директор АНО «Центр социально-трудовых прав». Кьяра Конди, основательница организации Led By HER и цифровой платформы FoundHERLab, поддерживающих женское предпринимательство. Модератор — Лола Тагаева.

Приводят ли социальные программы по поддержке гендерного баланса, разнообразия и инклюзивности к значимым результатам, в том числе к улучшению финансовых показателей компании? Каковы сложности внедрения и реализации таких программ, насколько международные стандарты D&I адекватны для российского контекста? Что такое позитивная дискриминация, при каких условиях она эффективна и обоснована? Какие существуют практики компаний для поддержки женщин и дискриминируемых групп, а также тех, кто пострадал от насилия?

15.00-16:30 — Дискуссия «Как устроены и работают стратегии Diversity&Inclusion?». Участвуют Изабелла Ленардуцци, основательница и управляющий директор JUMP «Solutions for Equality at work». София Азизян, партнер компании EY, Руководитель программы «Деловые женщины», Ментор программы Women's Leadership Forum, Член организации Women Friendly Company, Член Глобального Комитета по Разнообразию и Инклюзии (Global Diversity & Inclusiveness Steering Committee). Маурицио Моска, старший руководитель по консультированию, образованию и исследованиям в министерстве экономики Италии. Модератор — Ирина Изотова.

Фото: Дениса Щепинова из группы Moscow FemFest в Facebook

Для большого количества женщин вопрос смены работы или поиска новой, более перспективной стоит очень остро, особенно сейчас. Как правильно рассказать о своих навыках работодателю? Как найти курсы, которые помогут увеличить размер зарплаты? Как отвечать на неудобные вопросы во время собеседования? Круглый стол с экспертами в сфере HR от социальной сети «Одноклассники».

16.30-18.00 — Круглый стол «Как найти работу женщине сегодня?». Участвуют Ксения Авдей, карьерный консультант, партнер в Avdey.info. Александра Пасынкова, продакт-менеджер по обучению дизайну в GeekBrains. Наталья Радченкова, директор по маркетингу социальной сети Одноклассники. Модератор – Лола Тагаева.

Выбор между семьей и карьерой — сложный, неминуемый? Как опыт материнства влияет на женскую карьеру? С какими профессиональными вызовами сталкиваются матери? Какую роль в этом играют компании, государство, социум? Какие системы помощи матерям существуют в компаниях? Какова оптимальная стратегия действий для женщин, стремящихся совместить материнство с карьерой?

18:00-19:30 — Дискуссия «Как совместить материнство и карьеру?». Участвуют: Лена Аверьянова, создательница медиапроекта по осознанному родительству «Нет, это нормально». Ксения Красильникова, автор книги «Не просто устала» про послеродовую депрессию и проекта о ментальном здоровье матерей #бережноксебе. Евгения Надеждина, кандидат культурологии, доцент департамента социологии, Высшая школа экономики. Эстель Дюфетель, карьерный коуч, основательница коучингового агентства BBOOSSTT. Модераторы — Лола Тагаева и Ирина Изотова.

Ощущение профессиональной неполноценности часто преследует женщин даже тогда, когда объективно они заслужили высоких позиций и похвал. С чем связана и чем чревата столь низкая самооценка? Как её трансформировать в адекватную? Как справиться с синдромом самозванки? Стендапы подготовлены первой в России базой эксперток — She is an Expert.

19.30-20.00 — Стендап от проекта She is an Expert «Ваши самозванки». Участвуют Юлия Варшавская, главный редактор Forbes Woman; Елизавета Ухлинова, магистр наук по Анализу Данных, Python developer, работала разработчиком в Яндекс.Такси, ведущая Youtube-канала о том, что девушка может все сделать своими руками: от платья до ремонта. Режиссерка постановки – Сююмбике Давлет-Кильдеева, шеф-редактор портала об образовании «Цех», певица и блогерка.

Фото: FemFest

Премьерная читка пьесы «Я не откушу себе крылья» о девочке, наблюдающей за людьми в квартире и за муравьями в искусственном муравейнике — формикарии. И которая решает, что встретив мужчину, никогда не откусит себе крылья, как сделала её одинокая мать.

20.00 — 21.00 — Читка пьесы «Я не откушу себе крылья». Участвуют Марта Райцес, драматург, участник Любимовки. Шортлистер Independent International Award for Improper Dramaturgy «Neem», конкурсов «Исходное событие» и «Маленькая ремарка». Ленара Гадельшина, режиссер популярных спектаклей театра Школа современной пьесы и авторского театрального проекта «Цой — мой [герой]». Актёрский состав: Анастасия Привалова, Екатерина Замеховская, Инна Маслова, Андрей Крылов, Дмитрий Симонов.

Расписание мастер-классов и встреч в Zoom, которые запланированы на 22 ноября, можно посмотреть на сайте фестиваля. Ссылки на них можно найти в специальном мобильном приложении, которое организаторы разработали перед фестивалем. В нем: интерактивная программа, возможность задать вопросы к сессиям, комнаты для нетворкинга, книжный маркет и подборка важных гендерных инициатив. Найти приложение можно по названию Event.Rocks в AppStore и GooglePlay. После скачивания нужно ввести ID события — FemFest2020.