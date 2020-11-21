Онлайн-трансляция Moscow FemFest-2020. День первый

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В субботу, 21 ноября, открывается 4-й Образовательный фестиваль о гендерной грамотности, свободе выбора и достоинстве людей Moscow FemFest-2020. Начало фестивальной онлайн-трансляции — 12.00 по Москве (16.00 по Томску). Происходящее на «главной сцене» фестиваля можно посмотреть также на канале YouTube.

Программа первого дня фестиваля — 21 ноября (время московское):

12.00-13.30 — Круглый стол «Влияние пандемии covid-19 на благополучие женщин в России и мире. Итоги 2020» с участием Алешки Симкич, заместителя главы Представительства ЕС в России, и Марчеллы Пирроне, президента Wave — Women against violence Europe. А также — Ирины Гайда, управляющего директора Центра энергетики Сколково и члена экспертного совета Евразийского женского форума, Марины Писклаковой-Паркер, председателя правления Центра АННА, Анны Темкиной, доктора философии, профессора факультета социологии, со-директора программы гендерных исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге. Модераторы — Ирина Изотова и Лола Тагаева.

Можно ли сказать, что женщины во всем мире сильнее пострадали от пандемии? Если да, чем обусловлена уязвимость? Каковы в целом закономерности разного влияния катаклизмов, эпидемий и других чрезвычайных ситуаций на мужчин и женщин? Обсуждаем первые данные о влиянии covid-19 на благополучие женщин и подводим итоги 2020.

13.30-15.00 — Дискуссия «Есть ли у политики пол?» с участием Малены Мард, посла Швеции в России, Катри Кульмуни, министра экономики Финляндии, Оксаны Пушкиной, депутата Государственной Думы РФ, Крисулы Закаропулу, члена Европейского Парламента. Модератор — Лола Тагаева.

Почему женщин мало в политике? Является ли политика гендерно-окрашенной? Нужны ли нам феминистские партии, министр женских прав? С какими вызовами сталкиваются женщины-политики? Как, когда и зачем женщины становятся драйверами политических перемен?

Фото: Moscow FemFest

15.00-16:30 —​ дебаты «Гендерное равенство и традиционные ценности: в чем конфликт и как его разрешить?» с участием Ирины Костериной, координатора программ фонда им. Генриха Белля. Алены Ткач, издателя Marie Claire Russia, Дианы Садреевой, журналиста, автора книги «Ты не виновата» — двухлетнего журналистского расследования проблемы домашнего насилия в РФ, Володи Берхина, президента благотворительного фонда «Предание». Модератор — Анастасия Урнова, телеведущая.

Какие традиционные ценности защищают противники феминизма? Несет ли феминизм угрозу традиционной семье? Могут ли традиционные ценности являться основанием для гендерного неравенства? Как разрешить противоречие между традициями и основными правами человека?

16.30-18.00 — Дискуссия «Женская телесность в современной культуре» (18+) с участием Ольги Страховской, шеф-редактора издания о моде, искусстве и современной культуре The Blueprint, Керстин Рейнар, художницы, основательницы образовательной платформы vaginamuseum.at, Александры Митрошиной, со-основательницы сети взаимопомощи женщин «Ты не одна», Екатерины Бибишевой, сексолога. Модератор — Анна Монгайт, креативный продюсер телеканала «Дождь».

Верно ли, что женское тело и женская сексуальность по-прежнему стигматизированы в современном обществе? Если да, то как?

18:00-19:30 —​ финал конкурса проектов, нацеленных на улучшение жизни женщин в РФ. Финалистки конкурса, команда фестиваля, жюри. Модератор – Ирина Изотова.

Публичный питчинг проектов, отобранных в шорт-лист конкурса. Участвуют десять финалисток со всей России. Проекты посвящены решению проблем в сфере безопасности, инклюзивности, харассмента, брачных отношений, репродуктивной грамотности и других.

19.30-20.30 — музыкальный перформанс «Время женщин». С участием Анастасии Кошкиной, куратора; ансамбля «Reheard», дирижер Елизавета Корнеева; приглашенной солистки (туба) – Полина Никольникова.

95 % исполняемой в мире музыки была создана мужчинами, женщин-дирижеров — 8 %. Этот перформанс-размышление о том, почему так произошло. А также представление произведений, созданных российскими и зарубежными женщинами-композиторами.

Расписание мастер-классов и встреч в Zoom, которые запланированы на 21 ноября, можно посмотреть на сайте фестиваля: https://moscowfemfest.ru/2020. Они будут проходить с 12.00 до 19.30 (Мск). Ссылки на них можно найти в специальном мобильном приложении, которое организаторы разработали перед фестивалем.

В нем: интерактивная программа, возможность задать вопросы к сессиям, комнаты для нетворкинга, книжный маркет и подборка важных гендерных инициатив. Найти приложение можно по названию Event.Rocks в AppStore и GooglePlay. После скачивания нужно ввести ID события — FemFest2020.