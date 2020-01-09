Обрубки на Обрубе

В Томске продолжается варварская обрезка деревьев. Жители города обратили внимание, что испорчен вид в историческом центре на Воскресенской горе. Это место основания Томска, и здесь обычно бывает много туристов. Теперь оно выглядит так.

На вопрос ТВ2 мэру города, зачем у нас уродуют деревья, Иван Кляйн признал «ужасающим» способ подрезки деревьев, когда у растения срезают всю крону, ветви, в результате чего получается длинный обрубок. И заявил, что администрация Томска «сделать с этим ничего не может». По мнению Ивана Кляйна, старые деревья необходимо не превращать в обрубки, а заменять молодыми. Что мешает это делать мэрии, не уточнил.





Заместителю губернатора Евгению Паршуто тоже не нравится такая подрезка деревьев. Он считает, что у нас есть бесконечное количество маленьких компаний, которые выигрывают лоты и потом вот так обрезают деревья. «И, конечно, это нужно как можно быстрее прекращать, потому что дальнейшие последствия такой обрезки непредсказуемы», — заявил Евгений Паршуто на встрече с горожанами.





Мэр против, замгубернатора тоже не одобряет. Похоже, в городе орудует какая-то банда с бензопилами, которую никто не может остановить.





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