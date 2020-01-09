Добрые новости
09 января,
2020
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Мультимедиа

Обрубки на Обрубе

Александр Сакалов
Александр Сакалов
5 часов назад

В Томске продолжается варварская обрезка деревьев. Жители города обратили внимание, что испорчен вид в историческом центре на Воскресенской горе. Это место основания Томска, и здесь обычно бывает много туристов. Теперь оно выглядит так.

Обрубки на Обрубе
Обрубки на Обрубе
Обрубки на Обрубе
Обрубки на Обрубе
Обрубки на Обрубе
Обрубки на Обрубе
Обрубки на Обрубе
Обрубки на Обрубе
Обрубки на Обрубе

На вопрос ТВ2 мэру города, зачем у нас уродуют деревья, Иван Кляйн признал «ужасающим» способ подрезки деревьев, когда у растения срезают всю крону, ветви, в результате чего получается длинный обрубок. И заявил, что администрация Томска «сделать с этим ничего не может». По мнению Ивана Кляйна, старые деревья необходимо не превращать в обрубки, а заменять молодыми. Что мешает это делать мэрии, не уточнил.


Заместителю губернатора Евгению Паршуто тоже не нравится такая подрезка деревьев. Он считает, что у нас есть бесконечное количество маленьких компаний, которые выигрывают лоты и потом вот так обрезают деревья. «И, конечно, это нужно как можно быстрее прекращать, потому что дальнейшие последствия такой обрезки непредсказуемы», — заявил Евгений Паршуто на встрече с горожанами.


Мэр против, замгубернатора тоже не одобряет. Похоже, в городе орудует какая-то банда с бензопилами, которую никто не может остановить.


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