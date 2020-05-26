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Обновленная набережная Томи. Фоторепортаж

ТВ2
ТВ2
26 минут назад

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Обновленная набережная Томи. Фоторепортаж

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Обновленная набережная Томи. Фоторепортаж
Обновленная набережная Томи. Фоторепортаж
Обновленная набережная Томи. Фоторепортаж
Обновленная набережная Томи. Фоторепортаж
Обновленная набережная Томи. Фоторепортаж
Обновленная набережная Томи. Фоторепортаж
Обновленная набережная Томи. Фоторепортаж

Хроника ремонта лестницы на набережной Томи

Лестница на набережной Томи рядом с белым домом разваливалась в течение нескольких лет. После сооружения в 2017 году по инициативе областной администрации неподалеку от белого дома 50-метрового патриотического флагштока состояние лестницы стало выглядеть мало что неприлично, но и довольно двусмысленно.


В октябре 2018 это, наконец, заметил Сергей Жвачкин. «Я выделил из своего фонда непредвиденных расходов средства на ремонт лестницы. Я послал туда фотографов, мне с реки сделали фотографии, я вызвал тех людей, которые отвечают за этот участок, спросил – не стыдно ли им? Ответили, что стыдно, но денег нет. И вот я им помог», – рассказал  тогда губернатор Томской области.

Тогда же замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто рассказал, что 10 млн рублей получено на проектирование ремонта лестницы на набережной Томи, однако большая часть работ в рамках мегапроекта «Томские набережные»  стоимостью в 30 млрд рублей заморожена из-за отсутствия проекта. «К изменению облика набережной можно будет подступиться только тогда, когда будет готов проект «Томских набережных». Без проекта дамбы мы на большие затраты по набережной Томи не пойдем. К сожалению, это зависит не от нас. Проект был сделан, но законодательство изменилось, и он экспертизу не прошел. Сейчас мы работаем над тем, чтобы дополнить его и сделать реализуемым. Из-за этого, кстати, проект «Томские набережные» не двигается, потому что те свободные земли, которые мы предлагаем инвесторам в центре Томска, пока под большим вопросом, потому что нет главного защитного сооружения», — рассказывал журналистам два года назад Евгений Паршуто.

Обновленная набережная Томи. Фоторепортаж

Ранее предполагалось, что длина дамбы составит 4 км — от Коммунального моста до Ушайки. По предварительной оценке, стоимость дамбы — около 3,5 миллиардов рублей, и, как отмечал замгубернатора Евгений Паршуто, строиться она должна на федеральные деньги. Планировалось, что ее строительство начнется в 2016 году.

В мае 2019 года ко Дню Победы руководитель видеостудии Movie Makers Александр Шапошников снял ролик про состояние томских набережных. Развалившаяся лестница около администрации Томской области выглядела как прекрасная локация для съемок военного кино. 

В сентябре 2019 года начались ремонтные работы на лестнице на Набережной Томи. Подряд на ремонт выиграла компания «Мегаполис» за начальную цену контракта в 4,9 млн рублей. Согласно данным из открытых источников учредителем ООО «Мегаполис» является  ГК «Гранит», которая одела речушку Ушайку в гранит за 1 млрд рублей


1 ноября 2019 года мэрия рапортовала, что завершено благоустройство лестничного спуска в пешеходной зоне набережной реки Томи на площади Ленина в Томске. В 2020 году администрация Томска обещала отремонтированную лестницу «одеть» в гранит.

Отремонтировали лестницу в минувшем ноябре. Однако тогда сразу лег снег. Сейчас горожане, гуляющие по набережной, могут оценить результаты ремонта.

Набережная Томи около офиса Сибирской аграрной группы
Набережная Томи около офиса Сибирской аграрной группы

Ссылки по теме:

ТОМСКИЕ НАБЕРЕЖНЫЕ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

ТОМСК НЕИСТОРИЧЕСКИЙ ИЛИ НАДЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ГУБЕРНАТОРА

Вместо набережной гравийно-бетонный надолб

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