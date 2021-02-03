О чем мечтают томичи сегодня. Опрос

У вас есть мечта? А она сильно отличается от того, о чем мечтали в детстве? Мы решили поговорить со случайными прохожими на улицах Томска, чтобы узнать, отличаются ли томичи мечтательностью, о чём они грезят в 2021 году и чего хотели во времена, «когда деревья были большими». Сравнить их ответы с рассуждениями горожан 90-х можно в очередном выпуске проекта «Лексикон».