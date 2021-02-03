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03 февраля,
2021
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О чем мечтают томичи сегодня. Опрос

Наташа Тарасова
Наташа Тарасова
2 часа назад

У вас есть мечта? А она сильно отличается от того, о чем мечтали в детстве? Мы решили поговорить со случайными прохожими на улицах Томска, чтобы узнать, отличаются ли томичи мечтательностью, о чём они грезят в 2021 году и чего хотели во времена, «когда деревья были большими». Сравнить их ответы с рассуждениями горожан 90-х можно в очередном выпуске проекта «Лексикон».

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ: 


​ЛЕКСИКОН 90-Х: МЕЧТА

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