Добрые новости
23 ноября,
2020
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Нужны ли Томску прямые выборы мэра? Опрос

Роман Чертовских
Роман Чертовских
5 часов назад

Прямо сейчас в Томске судят мэра города Ивана Кляйна. 14 ноября его арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий и заключили в СИЗО до 13 января 2021 года. Это уже третий случай подряд: до Кляйна в колонию по разным статьям попали мэры Александр Макаров и Николай Николайчук.

Сам Иван Кляйн считает, что «обвинение базируется на показаниях Аминова Р.Х. по периоду 2016-2017 годов и не совпадающих с фактами и законом» и называет его «нелепым». Подробнее о деле Ивана Кляйна читайте по этой ссылке. 


Томск — один из шести городов России, где сохранились прямые выборы мэра. В ближайшие дни томская дума обсудит предложение областного депутата Игоря Чернышева об отмене прямых выборов в городе. Журналисты ТВ2 узнали, что об инициативе Чернышева думают томичи.

— Конечно, это плохо. Это будет вообще назначаться всегда человек, который будет управлять городом. То есть мы вообще становится безголосые, бесправные.


— Естественно нужны. Градоначальник или любой другой политик должен выбираться народом, потому что он работает для народа. Это, мне кажется, логично. У нас итак страна не очень справедливая. И, соответственно, это способствует каким-то негативным моментам. Поэтому я лично за прямые выборы.


— Что прямые выбор, что назначение — роли не играет. Полагаю, что даже при прямых выборах побеждает, как правило, тот, кто идет от власти. Это административный ресурс.


Эти ответы редакция ТВ2 не выбирала: никто из опрошенных томичей не высказался за отмену прямых выборов мэра города.

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