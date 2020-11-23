Нужны ли Томску прямые выборы мэра? Опрос

Томск — один из шести городов России, где сохранились прямые выборы мэра. В ближайшие дни томская дума обсудит предложение областного депутата Игоря Чернышева об отмене прямых выборов в городе. Журналисты ТВ2 узнали, что об инициативе Чернышева думают томичи.

Прямо сейчас в Томске судят мэра города Ивана Кляйна. 14 ноября его арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий и заключили в СИЗО до 13 января 2021 года. Это уже третий случай подряд: до Кляйна в колонию по разным статьям попали мэры Александр Макаров и Николай Николайчук. Сам Иван Кляйн считает, что «обвинение базируется на показаниях Аминова Р.Х. по периоду 2016-2017 годов и не совпадающих с фактами и законом» и называет его «нелепым». Подробнее о деле Ивана Кляйна читайте по этой ссылке.

— Конечно, это плохо. Это будет вообще назначаться всегда человек, который будет управлять городом. То есть мы вообще становится безголосые, бесправные.





— Естественно нужны. Градоначальник или любой другой политик должен выбираться народом, потому что он работает для народа. Это, мне кажется, логично. У нас итак страна не очень справедливая. И, соответственно, это способствует каким-то негативным моментам. Поэтому я лично за прямые выборы.





— Что прямые выбор, что назначение — роли не играет. Полагаю, что даже при прямых выборах побеждает, как правило, тот, кто идет от власти. Это административный ресурс.





Эти ответы редакция ТВ2 не выбирала: никто из опрошенных томичей не высказался за отмену прямых выборов мэра города.





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