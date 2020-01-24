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24 января,
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Нужно ли ввозить в Россию радиоактивные отходы? Опрос ТВ2

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В конце 2019 года стало известно, что в Россию ввезут 12 тысяч тонн обедненного гексафторида урана (ОГФУ). «Зеленые» называют ОГФУ отходом, Росатом же уверяет, что это ценное вещество, которое у нас в стране можно будет использовать. Журналисты ТВ2 вышли на улицы Томска и спросили горожан, стоит ли ввозить в страну радиоактивные отходы или сырье.

— Нужно ли в Россию из других стран ввозить радиоактивное сырье или радиоактивные отходы?

— Само собой разумеется, что нет. Ну потому что нельзя, пусть у себя там травятся они, а не нас травят.

— Из других стран точно нет, у нас своего хватает, свое куда-нибудь бы девать. Если только умный кто-то придумает, как их реализовывать в плюс к нам, тогда да. Если нет, то просто хоронить в наших болотах, я считаю, это убивать только будущие поколения.

— В XXI веке нужна атомная промышленность?

— А без нее никуда не денешься. Это шаг вперед был в XX веке, благодаря Сталину и всем остальным у нас атомная промышленность очень хорошо развита.

— Ну нет, конечно, это же опасно.

— А если за хорошие деньги хранить аккуратно и качественно?

— Нет, у нас так не получится, это же Россия. 

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