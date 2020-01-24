Нужно ли ввозить в Россию радиоактивные отходы? Опрос ТВ2

В конце 2019 года стало известно, что в Россию ввезут 12 тысяч тонн обедненного гексафторида урана (ОГФУ) . «Зеленые» называют ОГФУ отходом, Росатом же уверяет, что это ценное вещество, которое у нас в стране можно будет использовать. Журналисты ТВ2 вышли на улицы Томска и спросили горожан, стоит ли ввозить в страну радиоактивные отходы или сырье.

— Нужно ли в Россию из других стран ввозить радиоактивное сырье или радиоактивные отходы?





— Само собой разумеется, что нет. Ну потому что нельзя, пусть у себя там травятся они, а не нас травят.





— Из других стран точно нет, у нас своего хватает, свое куда-нибудь бы девать. Если только умный кто-то придумает, как их реализовывать в плюс к нам, тогда да. Если нет, то просто хоронить в наших болотах, я считаю, это убивать только будущие поколения.





— В XXI веке нужна атомная промышленность?





— А без нее никуда не денешься. Это шаг вперед был в XX веке, благодаря Сталину и всем остальным у нас атомная промышленность очень хорошо развита.





— Ну нет, конечно, это же опасно.





— А если за хорошие деньги хранить аккуратно и качественно?





— Нет, у нас так не получится, это же Россия.



Читайте также: В Россию ввезут 12 тысяч тонн радиоактивных «урановых хвостов». Что это такое и чем они опасны?



Поддержи ТВ2!