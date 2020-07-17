Нужен ли могильник для радиоактивных отходов рядом с Северском? Опрос ТВ2

Нацоператор по обращению с радиоактивными отходами «НО РАО» получил лицензию на строительство в девяти километрах от Северска хранилища для радиоактивных отходов. Строительство хранилища планируют начать в третьем квартале 2021 года. Журналисты ТВ2 вышли на улицы Томска и узнали, что думают горожане о планах атомщиков.

— Все, против. Потому что не нужна нам грязь эта. Как бы там ни было, все равно это в природу поступает. Оно все равно каким-то образом, но в природе окажется.





— Против. Потому что я и так лысый, куда еще больше-то?





— Я думаю, это не очень хорошая идея. Радиоактивные отходы навряд ли будут хорошо влиять на жителей и окружающую среду в целом.





— Обещают, что все это будет максимально безопасно, да еще и деньги Томской области за это заплатят.





— Обещаний, как мы знаем, всегда много, а выполнений не столько много, сколько хотелось бы. Поэтому я бы был против, если бы было какое-то голосование.







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