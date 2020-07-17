Добрые новости
17 июля,
2020
1
видео
Мультимедиа

Нужен ли могильник для радиоактивных отходов рядом с Северском? Опрос ТВ2

Роман Чертовских
Роман Чертовских
3 часа назад

Нацоператор по обращению с радиоактивными отходами «НО РАО» получил лицензию на строительство в девяти километрах от Северска хранилища для радиоактивных отходов. Строительство хранилища планируют начать в третьем квартале 2021 года. Журналисты ТВ2 вышли на улицы Томска и узнали, что думают горожане о планах атомщиков.

— Все, против. Потому что не нужна нам грязь эта. Как бы там ни было, все равно это в природу поступает. Оно все равно каким-то образом, но в природе окажется.


— Против. Потому что я и так лысый, куда еще больше-то?


— Я думаю, это не очень хорошая идея. Радиоактивные отходы навряд ли будут хорошо влиять на жителей и окружающую среду в целом.


— Обещают, что все это будет максимально безопасно, да еще и деньги Томской области за это заплатят.


— Обещаний, как мы знаем, всегда много, а выполнений не столько много, сколько хотелось бы. Поэтому я бы был против, если бы было какое-то голосование. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


«Положил в Сибири – решил проблему»: из Франции в Северск привезут «урановые хвосты»​

В Россию ввезут 12 тысяч тонн радиоактивных «урановых хвостов». Что это такое и чем они опасны?

Похоронить навечно?

Мы пишем о том, что важно. ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.