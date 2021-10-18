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  3. Новое граффити с видами Томска появилось на подстанции в Южных Воротах
Мультимедиа

Новое граффити с видами Томска появилось на подстанции в Южных Воротах

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На здании подстанции в Южных Воротах оформили граффити с видами Томска. Это уже четвертая подстанция, украшенная «Россети Томск» в рамках проекта «Лучи добра». 

Ранее две подстанции были посвящены победе в Великой Отечественной Войне, а один объект затрагивал профилактику детского травматизма.

«Интернет-пользователи очень переживали, что граффити закрасят коммунальщики или вандалы, но в роли коммунальщиков выступаем мы («Россети Томск»), а за несколько лет вандалы незначительно повредили только один рисунок», — рассказал пресс-секретарь компании Валентин Распопин.

Все четыре граффити создавались совместно с талантливой томской художницей-граффитистом Риммой Рогожниковой (gold_fish_tomsk). Изначально планировалось, что работа будет выполнена в сентябре, к Дню томича, но из-за погодных условий реализация идеи началась в октябре. Новый масштабный объект был сделан за три дня.

«Лучи Добра» — это социальные инициативы «Россети Томск», в рамках которых ведется работа по профилактике травматизма, оказание благотворительной помощи, а также преобразованию индустриальной среды.

Автор:  Фото компании
Автор:  Фото компании
Автор:  Фото компании
Автор:  Фото компании
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