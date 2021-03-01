Непарадный Узбекистан. Самарканд

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Что приходит в голову любому человеку, когда речь заходит об Узбекистане? Восточные базары, уникальные памятники восточной истории и архитектуры, голубые купола мечетей, мавзолеи, медресе, караван-сараи. В общем, манящая восточная сказка, которая всегда привлекала туристов и гостей со всего мира.

И когда мне представилась возможность побывать в марте 2020 года в трех наиболее известных городах Узбекистана – Самарканде, Бухаре и Хиве, да еще в рамках мастер-класса с самым известным узбекским фотохудожником Анзором Бухарским, я ни минуты не сомневался! Неделя, проведенная вместе с Анзором, пролетела как один день! Замечательный мастер-класс, удивительный восточный колорит узбекских городов, который позволил на время окунуться в «другую» реальность! И, что удивительно, это случилось перед началом пандемии. Теперь остается только изучать родные края и вспоминать по фотографиям о былых путешествиях.

Маршруты большей части наших фотопрогулок пролегали вдали от популярных туристических достопримечательностей. Именно в таких «непарадных» местах можно увидеть настоящую, неприукрашенную жизнь обычных людей, понять душу стран и народов…

Регистан

Центральная площадь Самарканда является его главной достопримечательностью, благодаря уникальному архитектурному ансамблю из трех медресе (школ) – Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари. В разные периоды эта площадь была точкой сбора войск, а также научным центром. В 2001 году Регистан включен в список Всемирного наследия Юнеско. Сегодня он является местом проведения всех масштабных праздников, концертов и фестивалей Самарканда.

Восточные архитектурные шедевры Регистана и прилегающих к нему строений старого города красивы в любое время суток – и ясным днем, и в лучах заходящего солнца, и вечером, когда включается специальная архитектурная подсветка. Золотистые расписные стены играют сложными мозаиками, причем основной геометрический орнамент сложен из цветных глазурованных кирпичей.

Восточный базар

Базар — неотъемлемая колоритная часть любого восточного города, и Самарканд в этом плане не исключение. Это не просто место, где всё продается и покупается, здесь ощущается особая, ни с чем несравнимая атмосфера. Как правило, торговля тут начинается еще до первых лучей солнца и заканчивается поздно вечером.

Здесь совершенно иная, даже в чем-то немного сказочная атмосфера, с обилием красок, гулом голосов сотен покупателей и торговцев, изобилием фруктов и овощей

А еще на восточном базаре невероятное количество специй, в том числе самых редких. Помимо съестных товаров, продаются изделия местных ремесленников и мастеров. Особенного внимания заслуживает хлебный ряд, так как самаркандские лепешки – это особый сорт местных мучных изделий.

Ну, и, конечно, главная тонкость любого восточного базара – «обряд» торга. Каждый покупатель считает своим долгом обязательно поторговаться с продавцом перед покупкой. И дело даже не в том, чтобы скинуть цену, а, скорее, в привычке, которую азиатские жители формируют с малых лет. И кто проявит в этом деле больше таланта, тот останется в большем выигрыше.

Цыганский поселок

Помимо прекрасных памятников архитектуры и восточных базаров, на окраине Самарканда есть очень колоритный квартал, который занимают цыгане. Время появления самаркандских цыган в городе точно не известно, но продвижение из Индии по разным направлениям имело место в первые века н. э.

Общее впечатление от общения с обитателями цыганского поселка – это очень милые и добрые люди, хотя вначале относятся к гостям весьма настороженно. После знакомства и разговоров на разные темы нас пригласили в гости на чашечку чая. В принципе, цыганские дома внутри устроены практически так же, как и у узбеков, а вот дворы маленькие и пустые, тогда как у узбеков просторные и зеленые, со столами и садиками.