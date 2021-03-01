Добрые новости
01 марта,
2021
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Непарадный Узбекистан. Самарканд

Виктор Льготин
Виктор Льготин
4 часа назад

Что приходит в голову любому человеку, когда речь заходит об Узбекистане? Восточные базары, уникальные памятники восточной истории и архитектуры, голубые купола мечетей, мавзолеи, медресе, караван-сараи. В общем, манящая восточная сказка, которая всегда привлекала туристов и гостей со всего мира.

И когда мне представилась возможность побывать в марте 2020 года в трех наиболее известных городах Узбекистана – Самарканде, Бухаре и Хиве, да еще в рамках мастер-класса с самым известным узбекским фотохудожником Анзором Бухарским, я ни минуты не сомневался! Неделя, проведенная вместе с Анзором, пролетела как один день! Замечательный мастер-класс, удивительный восточный колорит узбекских городов, который позволил на время окунуться в «другую» реальность! И, что удивительно, это случилось перед началом пандемии. Теперь остается только изучать родные края и вспоминать по фотографиям о былых путешествиях.

Маршруты большей части наших фотопрогулок пролегали вдали от популярных туристических достопримечательностей. Именно в таких «непарадных» местах можно увидеть настоящую, неприукрашенную жизнь обычных людей, понять душу стран и народов…

Регистан

Центральная площадь Самарканда является его главной достопримечательностью, благодаря уникальному архитектурному ансамблю из трех медресе (школ) – Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари. В разные периоды эта площадь была точкой сбора войск, а также научным центром. В 2001 году Регистан включен в список Всемирного наследия Юнеско. Сегодня он является местом проведения всех масштабных праздников, концертов и фестивалей Самарканда. 

Непарадный Узбекистан. Самарканд

Восточные архитектурные шедевры Регистана и прилегающих к нему строений старого города красивы в любое время суток – и ясным днем, и в лучах заходящего солнца, и вечером, когда включается специальная архитектурная подсветка. Золотистые расписные стены играют сложными мозаиками, причем основной геометрический орнамент сложен из цветных глазурованных кирпичей. 

Непарадный Узбекистан. Самарканд
Непарадный Узбекистан. Самарканд
Непарадный Узбекистан. Самарканд
Непарадный Узбекистан. Самарканд
Непарадный Узбекистан. Самарканд
Непарадный Узбекистан. Самарканд

Восточный базар

Базар — неотъемлемая колоритная часть любого восточного города, и Самарканд в этом плане не исключение.  Это не просто место, где всё продается и покупается, здесь ощущается особая, ни с чем несравнимая атмосфера. Как правило, торговля тут начинается еще до первых лучей солнца и заканчивается поздно вечером.

Непарадный Узбекистан. Самарканд

Здесь совершенно иная, даже в чем-то немного сказочная атмосфера, с обилием красок, гулом голосов сотен покупателей и торговцев, изобилием фруктов и овощей

Непарадный Узбекистан. Самарканд
Непарадный Узбекистан. Самарканд
Непарадный Узбекистан. Самарканд
Непарадный Узбекистан. Самарканд
Непарадный Узбекистан. Самарканд
Непарадный Узбекистан. Самарканд
Непарадный Узбекистан. Самарканд

А еще на восточном базаре невероятное количество специй, в том числе самых редких. Помимо съестных товаров, продаются изделия местных ремесленников и мастеров. Особенного внимания заслуживает хлебный ряд, так как самаркандские лепешки – это особый сорт местных мучных изделий. 

Непарадный Узбекистан. Самарканд
Непарадный Узбекистан. Самарканд
Непарадный Узбекистан. Самарканд

Ну, и, конечно, главная тонкость любого восточного базара – «обряд» торга. Каждый покупатель считает своим долгом обязательно поторговаться с продавцом перед покупкой. И дело даже не в том, чтобы скинуть цену, а, скорее, в привычке, которую азиатские жители формируют с малых лет. И кто проявит в этом деле больше таланта, тот останется в большем выигрыше.

Непарадный Узбекистан. Самарканд
Непарадный Узбекистан. Самарканд
Непарадный Узбекистан. Самарканд
Непарадный Узбекистан. Самарканд
Непарадный Узбекистан. Самарканд

Цыганский поселок

Помимо прекрасных памятников архитектуры и восточных базаров, на окраине Самарканда есть очень колоритный квартал, который занимают цыгане.  Время появления самаркандских цыган в городе точно не известно, но продвижение из Индии по разным направлениям имело место в первые века н. э. 

Непарадный Узбекистан. Самарканд

Общее впечатление от общения с обитателями цыганского поселка – это очень милые и добрые люди, хотя вначале относятся к гостям весьма настороженно. После знакомства и разговоров на разные темы нас пригласили в гости на чашечку чая. В принципе, цыганские дома внутри устроены практически так же, как и у узбеков, а вот дворы маленькие и пустые, тогда как у узбеков просторные и зеленые, со столами и садиками. 

Непарадный Узбекистан. Самарканд
Непарадный Узбекистан. Самарканд
Непарадный Узбекистан. Самарканд
Непарадный Узбекистан. Самарканд
Непарадный Узбекистан. Самарканд
Непарадный Узбекистан. Самарканд
Непарадный Узбекистан. Самарканд
Непарадный Узбекистан. Самарканд
Непарадный Узбекистан. Самарканд
Непарадный Узбекистан. Самарканд
Непарадный Узбекистан. Самарканд

Фотографии Виктора Льготина.

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