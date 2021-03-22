Непарадный Узбекистан. Хива

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Хива – самый аутентичный и наименее «раскрученный» из «Большой тройки» туристических городов Узбекистана (Самарканд, Бухара, Хива). Это уникальный, полностью сохранившийся средневековый город, компактно уместившийся внутри крепостных стен. Хива - яркий пример самобытного среднеазиатского города, настоящий музей под открытым небом. Не случайно, именно он стал первым городом Узбекистана, занесенным в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1990 году.

Наиболее древняя и интересная часть Хивы умещается в пределах старинной крепости Ичан-Кала, окруженной стенами высотой около 10 м. По размерам внутренний город чуть больше территории Московского Кремля.

Восточные ворота Ичан-Калы существенно отличаются от других ворот Хивы размерами и архитектурной формой. Они производят неизгладимое впечатление и днем и ночью.

Майоликовая облицовка покрывает стены главного портала, дворовых фасадов. Рисунок преобладает растительный, сочетание синего, голубого и белого цветов. Внутри - узкие улочки, дома с плоскими крышами, мечети, дворцы. Плотность расположения минаретов здесь больше, чем в любом другом городе Средней Азии, причем все постройки гармонично дополняют друг друга.

Древняя крепость со временем постепенно разрушается, её не спеша восстанавливают и реставрируют по аутентичным старинным технологиям, стараясь не нарушать её первоначальный облик.

Крепостные стены и пространство возле них всегда являлись и являются излюбленным местом для детских игр и развлечений. Дети играют в мяч, забираются на стену и даже бегают по ней.

Прямо под стенами крепости по субботам местные жители традиционно готовят «большой плов». Судя по слаженности действий участников, технология этого мероприятия уже давно отработана до мелочей. С раннего утра к месту проведения приходят основные повара, которые тщательно готовят все ингредиенты (рис, овощи, мясо, специи) для плова. Всё это в определенной последовательности закладывается в большой чан, прикрывается специальной плёнкой и несколько часов томится на малом огне.

А пока готовится плов, самое время совершить утренний намаз. Мой руководитель мастер-класса Анзор Бухарский попросил разрешения у местных старейшин, и прочитал несколько священных сур, чем произвёл на аксакалов большое впечатление.

Нас сразу же перевели в разряд почетных гостей и пригласили прийти сюда в полдень, чтобы отведать с ними только что приготовленный плов. Мы, понятно, воспользовались приглашением и подошли прямо к раздаче. Старейшины и другие уважаемые люди занимают самые почетные места прямо вдоль крепостной стены. Им всегда первым подают порции горячего плова.

К плову обязательно подается зеленый чай в оригинальных старинных чайниках. Глядя на них, сразу вспоминается лампа Алладина, которую хочется потереть песком, чтобы вызвать джина для исполнения заветных желаний…

На окраине города расположен огромный восточный базар со своей неповторимой атмосферой. Каждый день с раннего утра он заполняется многочисленными продавцами и покупателями. В разных его частях продаются овощи и фрукты, готовят плов и шашлык, а в тандырах выпекают вкуснейшую самсу и хачапури.

В рыбном отделе большой выбор свежей рыбы, которую тут же профессионально разделывают местные умельцы. А еще на рынке продаются бойцовые петухи для петушиных боёв, которые неподалёку полулегально устраиваются по выходным дням.

На базаре с утра до вечера кипит своя жизнь, в которой всё продаётся и покупается, а когда товар заканчивается, его подносят прилавки со складов. А в качестве склада используется даже вот такой раритет - микроавтобус РАФ латвийского производства, родом из далёкого уже СССР. Создаётся впечатление, что на какое-то мгновение вернулся в советское время, буквально «Back to USSR…»

В Хиве самый вкусный в Узбекистане тонкий хлеб – это такая большая фигурная лепешка, которую прямо при тебе приготовят в тандыре.

Хива действительно уникальный город, где люди живут буквально внутри памятника истории, но при этом не потеряли душевности и гостеприимства, где комфортно уживаются и мудрые аксакалы, и их дети и внуки, у которых всё ещё впереди. Так что, если Вы любите настоящие, живые, «непричёсанные» и не испорченные цивилизацией города - спешите в Хиву!