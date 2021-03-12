Непарадный Узбекистан. Бухара

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Бухара - один из самых известных и почитаемых городов Средней Азии. Пятый по величине город Узбекистана. Населен в основном таджиками. Разделен на две части – старая Бухара и новый город, в котором живет большая часть жителей. Старинная историческая часть является наиболее интересным районом, здесь — большинство достопримечательностей, в первую очередь медресе и минаретов. В 1993 году исторический центр Бухары был включен в список городов Всемирного наследия Юнеско.

Одна из самых значимых достопримечательностей Бухары – центральный архитектурный ансамбль Пои Калян, что в переводе означает «подножие Великого». Минарет Калян был построен в 1127 году и является самой высокой точкой Бухары, его называют визитной карточкой города.

Минарет и стоящее напротив него медресе Мири-Араб имеют уникальную кирпичную кладку с замысловатыми узорами.

Особенно красиво минарет и медресе выглядят ночью, когда включается специальная подсветка.

Крепость Арк является одним из старейших зданий Бухары и считается символом величия государственной власти, так как именно здесь заседали бухарские эмиры. Помимо правителей в крепости жили и творили великие философы и поэты, например, Омар Хайям и Рудаки. Сейчас здесь находится несколько музеев, мечеть и старые конюшни.

Медресе Халифа Ниязкула, также известное как Чор-Минор, в переводе означает четыре минарета. Четыре башни над этим зданием никогда не предназначались для религиозных минаретов. Само здание было воротами в соседнее медресе. На бирюзовых куполах этого здания до недавнего времени гнездились аисты, что, несомненно, усиливало туристский интерес к нему.

В старой части Бухары, как и в любом другом туристическом центре мира, нередко встречаются свадебные процессии, а также расположены многочисленные сувенирные магазины и лавки.

Во многих домах исторической части города обращают на себя внимание величественные резные деревянные двери.

В Средней Азии практически нет жилых домов, построенных ранее конца 19 века, так как местные строительные материалы (саман и сырцовый кирпич) недолговечны. Хозяева, перестраивая дом, как правило, сохраняли его деревянный «скелет», поэтому двери зачастую старше стен — им может быть и 200 и 300 лет. Ещё одной бухарской «фишкой» является гендерная дифференциация звонков: деревянный стук кольца о дверь адресован женщинам в доме, металлический стук палки-колотушки о бляшку – мужчинам.

Нельзя не сказать несколько слов и о прекрасной узбекской кухне, и в первую очередь о знаменитом плове. В Узбекистане в каждом городе его готовят по своим рецептам. Насчитывается более 150 вариаций узбекского плова. В ходе поездки удалось попробовать около 10 разновидностей плова, а больше всего лично мне понравился самаркандский — с длинным хорезмским рисом и жёлтой морковью.

Особенностью этого плова является то, что он состоит из нескольких слоёв – мясо, морковь, рис. Морковь в самаркандском плове практически не обжаривается, а только тушится, сохраняя свой вкус.

Рассказ о Бухаре будет неполным без упоминания о знаменитом фольклорном персонаже мусульманского Востока Ходже Насреддине, бронзовый памятник которому в 1979 году был установлен на центральной городской площади Бухары. Он является героем коротких юмористических и сатирических миниатюр и анекдотов и бытовых сказок, в которых, в зависимости от сюжета, предстает перед нами в самых разных образах — хитреца, мудреца, а иногда — стеснительной или, напротив, довольно бесцеремонной личности. Безусловно, главное значение рассказов о Ходже Насреддине заключается не в событиях его явно придуманной народом жизни, а в выражениях, вложенных в его уста народом, и превратившихся впоследствии в анекдоты, которые имеют явно фольклорное происхождение.



Планируя поездку на мастер-класс к фотохудожнику Анзору Бухарскому, я был абсолютно убежден, что самый интересный из городов Узбекистана в рамках маршрута, будет, конечно, Бухара! Казалось, в этом городе уж точно получится испытать знаменитый восточный колорит, и окунутся в сказочный мир. И поэтому был весьма удивлен, когда получил от Анзора программу мастер-класса, где на посещение Бухары отводилось всего два дня, тогда как на Самарканд и Хиву - по 3 дня.

Уже в первый день прогулок по Бухаре, я понял, почему так было запланировано организатором мастер-класса. К большому сожалению, именно здесь намного быстрее, чем в Самарканде и Хиве происходит процесс так называемого «осовременивания» города. Из исторической части Бухары убирают восточные базары, рядом с древними крепостными стенами и другими шедеврами восточной архитектуры, появляются современного вида рестораны, кафе, торговые магазины, стоянки и офисы так называемой туристической полиции.

В результате теряется аутентичность старого города, исчезает неповторимый восточный колорит, ради которого Бухару посещают тысячи туристов со всего мира. Даже ремонт и реставрация исторических памятников выполняются так, что постепенно превращают их в весьма посредственный «новодел».

Апофеозом «осовременивания» Бухары лично для меня явились искусственные аисты на куполе мечети в центре старого города. Гнезда аистов на крышах храмов и минаретов всегда были одной из визитных карточек Бухары, но кому-то несколько лет назад пришла в голову мысль, что это выглядит как-то несовременно. И тогда появись на крышах бездушные каменные аисты. Буквально на наших глазах некогда величественная восточная Бухара постепенно превращается в обезличенный город с «фальшивыми» аистами…