Нарымская уха, рецепты северной кухни и средство от описторхоза

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Томский Союз коренных малочисленных народов пригласил студентов школы межэтнической журналистики на уху. Тема встречи — рецепты северной кухни.

В небольшом доме Людмилы Гаиткуловой собрались потомки селькупов и хантов — коренных народов Сибири: все в разноцветных платьях и с массивными ожерельями – оберегами на шее.

— У меня ожерелье из костей щуки, — рассказывает Светлана Родикова. — И что оно значит? Исполняет желания, как щука в сказке про Емелю? — Конечно!

Мы впервые видели, как рыбу чистят ногтями, так как раньше делали в наших краях мамы и бабушки. При определенной сноровке — это оказалось проще и быстрее. Рядом с нашей камерой на пятачке у разделочного стола снимает происходящее их собственный видео-блогер. Светлана Родикова, выйдя на пенсию, освоила смартфон, внуки закачали на него простейшую монтажную программу. И теперь у томского КМНС есть свой канал на YouTube.

— Пока девочки готовят, я расскажу вам о нашем проекте, — встает из-за стола Ирина Коробейникова, возглавляющая Союз КМНС Томской области. Поправляет свой головной убор, 10-копеечные монетки чуть позвякивают на ниточках.

Самые интересные рецепты недавно были переведены на английский язык и отправлены в ООН для публикации в сборнике рецептов народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Мы им отправили, например, рецепт по приготовлению порсы, — поясняет селькупка. — В нынешнее время ребята едят кириешки, а мы ели порсу.

Как же готовить порсу? Для этого нужно несколько килограммов рыбы, немного муки, соль и специи по вкусу. В распечатке, которую нам показала Ирина Анатольевна, написано: «Весенних жирных ельцов промыть, почистить, распотрошить, положить на лист в русскую печь и высушить до ломкости».

Но вот и уха поспела, все вновь садятся за стол и начинают обедать. Минутная тишина прерывается комментариями на селькупском языке.

— Вот это няй (хлеб), нюдж (трава), квэрэмджо (черника), пун (мухомор или грибы), шагэтпэл квэл — рыба, тод — карась, квэнд — елец, пярэмбэл квэл — жареная рыба, кай — уха, мужэрбэл чобор —варенная ягода (варенье).

Кстати, раньше селькупы грибы не ели. Единственное слово «пун» переводится как мухомор. Все грибы считались не съедобными, в крайнем случае их использовали как лекарство.

— Если селькупы пригласили в гости, вы должны съесть все, что они вам предложат. За еду благодарить не надо, скажите: «Все, я наелся». И достаточно. А если вот гость все не съест, его убьют.

Все смеются.

На самом деле, — объясняют за столом. — Наши народы называют самоедами, не потому что мы ели друг друга. А потому что раньше мы предпочитали сырую пищу. Уж рыбу точно сырую ели.

А как же описторхоз, спрашиваем мы. Ведь сейчас почти вся рыба в Обском бассейне заражена.

— А от этого у нас есть надежное средство. Рыбья желчь. Разделываешь рыбу, достаешь желчь и сырую ее проглатываешь. Она горькая и всех паразитов из организма выгоняет.

В следующий раз нас пообещали позвать на пироги. С рыбой, брусникой и еще чем-то, что традиционно можно добывали и собрали в наших краях.

Для справки:

Школа межэтнической журналистики в Томске на базе ТВ2 проходит в пятый раз. Ежегодно ее организует Российская Гильдия межэтнической журналистики. В этом году подобные школы проходят в 25 регионах России: Псков, Санкт-Петербург, Москва, Астрахань, Томск, Красноярск, Якутск и т. д. Два месяца студенты с факультета журналистики ТГУ встречались с диаспорами и представителями коренных малочисленных народов. Они побывали в старообрядческой церкви и встретились с томским буддистом. Написали 24 текста. А в конце ноября два студента от школы поедут в Москву на медиафорум и в этноэкспедицию в Ярославль и Ростов Великий.