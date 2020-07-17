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17 июля,
2020
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Мультимедиа

Народная новость: крысы на Партизанской

ТВ2
ТВ2
12 минут назад

Наш коллега журналист Денис Бевз прислал в редакцию видео. Проезжая мимо студгородка ТГАСУ, он заметил около мусорных контейнеров большую стаю крыс. Контейнерная площадка находится напротив общежития №4 по адресу Партизанская, 15.

«Первый раз увидел крыс в таком количестве, кажется, даже в худшие годы перестройки такого не было, — говорит Денис. — Причем, это они еще разбежались, когда увидели человека — крысы же очень острожные. В общежитиях, которые рядом, по моим наблюдениям, живут сплошь иностранцы — и что они видят?»

На 33-й секунде видео, которое снял на телефон Денис, видно, что у баков одновременно находятся не менее десятка крыс. Мы попросили прокомментировать ситуацию директора студгородка ТГАСУ. Дирекция, к слову, находится в том самом общежитии №4. 

«Сама контейнерная площадка не наша, а города, мы платим за вывоз мусора, — говорит директор студгородка Елена Вильд. — Но за этой площадкой следим. Крупногабаритный мусор периодически вывозим. У нас заключены договоры на дератизацию и дезинсекцию общежитий. Мы просим, чтобы нам оставляли отраву для крыс, мы ее там (у баков) раскладываем. А по поводу собственно дератизации контейнерных площадок мы обращались в САХ и спрашивали, делают ли они подобные обработки. Они нам сказали, что этим не занимаются».


Комментарий — будет ли и как в этой ситуации ТГАСУ бороться с крысами, мы рассчитываем получить от проректора вуза по АХД, с которым пока связаться не удалось.  

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