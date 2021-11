Надо ли платить за домашний труд и есть ли пол у лидерства? Онлайн-трансляция FemFest-2021

Расписание сессий 14 ноября (время московское):

12:00-12:15 Приветственное слово

Кьяра Корацца, управляющий директор WEFCOS – Women's Forum for the Economy & Society, Франция

12:15-12:30 Видимость или невидимость? Женщины-эксперты в российских медиа

Нурия Фатыхова, основательница проекта She is an expert

Результаты исследования She is an expert, проведенного в 2021 году.

12.30-13.30 Неоплачиваемый домашний труд – проблема, которая касается каждой женщины

Линда Лаура Саббадини, директор Итальянского института статистика (ISTAT)

Софья Ребрей, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики МГИМО

Элла Россман, PhD-студентка Университетского колледжа Лондона, младшая научная сотрудница центра "Человек, природа, технологии" ТюмГУ, автор талаграм-канала о гендерных исследованиях "Смех Медузы"

Модерирует Лола Тагаева, организатор фестиваля

Почему неоплачиваемый домашний труд – это проблема? Как она касается каждой женщины? Почему она долго была невидимой? Как ее решить?