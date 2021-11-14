Надо ли платить за домашний труд и есть ли пол у лидерства? Онлайн-трансляция FemFest-2021

В Москве продолжается образовательный фестиваль о гендерной грамотности, свободе выбора и достоинстве людей — Moscow FemFest-2021. Присоединиться к фестивальной онлайн-трансляции может любой желающий. В программе второго дня — дискуссии, монологи, стендапы и мини-концерт в стиле этно.

Расписание сессий 14 ноября (время московское):

12:00-12:15 Приветственное слово Кьяра Корацца, управляющий директор WEFCOS – Women's Forum for the Economy & Society, Франция 12:15-12:30 Видимость или невидимость? Женщины-эксперты в российских медиа Нурия Фатыхова, основательница проекта She is an expert Результаты исследования She is an expert, проведенного в 2021 году. 12.30-13.30 Неоплачиваемый домашний труд – проблема, которая касается каждой женщины Линда Лаура Саббадини, директор Итальянского института статистика (ISTAT)

Софья Ребрей, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики МГИМО

Элла Россман, PhD-студентка Университетского колледжа Лондона, младшая научная сотрудница центра "Человек, природа, технологии" ТюмГУ, автор талаграм-канала о гендерных исследованиях "Смех Медузы"

Модерирует Лола Тагаева, организатор фестиваля Почему неоплачиваемый домашний труд – это проблема? Как она касается каждой женщины? Почему она долго была невидимой? Как ее решить?

13:30-14:00 Выгорание у женщин – чем обусловлено и как с ним справиться? Полина Солдатова, психолог, исследователь, соосновательница конференции для специалистов "Без цензуры: Наука. Гендер. Сексуальность"

Модерирует Анна Зуева, журналистка, авторка YouTube-канала Zueva Правда ли, что причины выгорания у мужчин и женщин разные? Чем опасно выгорание? Как вовремя заметить и справиться с ним? 14:00-15:00 Декрет: подводные камни и мировые практики Юлия Островская, программный директор Центра социально-трудовых прав, научная сотрудница ФНИСЦ РАН

Патрис Бонфи, эксперт по D&I, основатель гендерного консалтингового агентства Remixt, Франция

Анна Зырянова, основательница форума и сообщества SelfMama

Йохан Бавмен, фотограф, автор фотопроекта "Шведские папы", Швеция

Модерирует Надежда Папудогло, главный редактор "МЕЛ" Поговорим про изменения законодательстве РФ в связи с декретом. Рассмотрим лучшие схемы отпусков по уходу за детьми в мировой практике. Обсудим, преимущества равного родительства и как меняется культура заботы о детях. 15:00-15:15 «Про женщин и шахматы» Мария Микулина, основательница шахматного клуба "Ферзинизм". Выступление осуществлено при поддержке проекта She is an expert. Когда силы на мотивацию заканчиваются, появляются силы на юмор. Будем высмеивать шахматного боггарта заклинанием Ридикулус! 15:15-16:15 Разница в зарплатах всё еще существует? Ирина Горшкова, ответственный секретарь по гендерному равенству Конфедерации Труда России

Азурра Ринальди, глава школы гендерной экономики Римского университета, Италия

Кьяра Грибаудо, член Палаты Депутатов Италии

Модерирует Анастасия Андреева, журналистка, шеф-редактор Forbes Woman В России официальная разница зарплат между мужчинами и женщинами – 28%. В Италии – 11,5%. Как считается разница зарплат и о чем она говорит? И, самое главное, как ее уменьшить? Посмотрим на примерах Италии и России.

16:15-16:30 «Каково это быть дальнобойщицей в России?» Евгения Маркова, Itшница, дальнобойщица, инженерка. Выступление осуществлено при поддержке проекта She is an expert. Для вашей работы нужны половые органы? Да – это не работа. Нет – значит она не может быть мужской или женской. 16:30-17:30 Женщины в "мужских" индустриях: энергетика и IT Татьяна Митрова, профессор Московской школы управления СКОЛКОВО, научный руководитель Центра энергетики, председатель Наблюдательного совета Ассоциации профессионалов ТЭК "Женщины в энергетике"

Татьяна Бобровицкая, GM for ESG, Shell Russia

Ольга Тележная, программистка Microsoft, Яндекс и JetBrains, организаторка PyLadies SPb и Django Girls SPb

Нуритци Санчес, старший менеджер программ в Gitlab, США

Модерирует Лариса Жукова, журналистка, редактриса «Такие дела» Энергетический сектор и IT – одни из самых высокооплачиваемых и перспективных индустрий в России. Тем не менее, там всё еще мало женщин. Почему? Как это исправить? 17:30-18:10 Как женщине построить карьеру в международной дипломатии? Разговор с послами Екатерина Нассика, посол Греции в России

Малена Мард, посол Швеции в России

Модерирует Ирина Изотова, организатор фестиваля Насколько международная дипломатия – комфортная профессиональная среда для женщин? Сталкиваются ли дипломаты со стереотипами, сексизмом, стеклянным потолком? Как звучит гендерная повестка в этой сфере? 18:10-19:10 Профессиональный спорт: как сделать женские лиги столь же популярными, как мужские? Агне Ванагьене, заместитель директора Национального олимпийского комитета Литвы

Ангелина Гончаренко, защитница сборной России и команды СКИФ из Женской хоккейной лиги

Айдана Оторбаева, футболистка и общественный деятель из Киргизии

Владимир Долгий-Рапопорт, основатель GirlPower FC

Модерирует Мария Командная, журналистка и ведущая, главный редактор behipo.com, автор подкаста "КОРОЧЕ" Популярность – это статус и деньги. В профессиональном женском спорте их гораздо меньше, чем в профессиональном мужском. Как так случилось и что можно с этим сделать? Обсуждаем возможные решения с профессиональными спортсменками и управленцами в сфере спорта.